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金管會准了 康健人壽、安達人壽12月起整併

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會今宣布，核准康健人壽概括承受安達人壽在台分公司的全部營業、特定資產及負債，康健人壽並將於12月起更名為「安達國際人壽保險公司」。圖／擷自康健人壽官網
金管會今宣布，核准康健人壽概括承受安達人壽在台分公司的全部營業、特定資產及負債，康健人壽並將於12月起更名為「安達國際人壽保險公司」。圖／擷自康健人壽官網

金管會今宣布，核准康健人壽概括承受安達人壽在台分公司的全部營業、特定資產及負債，雙方將以12月1日為營業移轉基準日，康健人壽並將於12月起更名為「安達國際人壽保險公司」。

金管會表示，6月2日已同意安達集團所屬英商Chubb取得康健人壽100%股份，英商Chubb並於7月1日完成股權交割，目前康健人壽與安達人壽台灣分公司均隸屬於安達集團轄下，分別為安達集團在台的子公司及分公司。

而安達集團為發揮集團資源綜效，因此向金管會申請，將在台子公司及分公司整併，由康健人壽概括承受安達人壽台灣分公司全部營業、特定資產及負債，金管會則於今天核准。

在金管會核准後，雙方預定以12月1日為營業移轉基準日，康健人壽並將更名為「安達國際人壽保險公司」。金管會表示，為維護保戶權益，已於審核時要求康健人壽出具聲明書，承諾安達人壽原保戶權益將不受任何影響，並將主動致函通知既有保戶，確保保戶服務不中斷。

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