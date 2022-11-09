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血月般的震盪！幣安與FTX大戰幣圈血流成河

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導

這幾天幣圈上演了一齣全球性的精采大戲，加密貨幣交易所幣安（Binance），槓上了FTX。先是幣安執行長趙長鵬(CZ)推特宣布，將拋售手上約5.3億美元的FTT，也就是FTX所發行的平台幣，導致FTT崩盤，價格崩跌超過85%，更拖累比特幣、以太幣。接著又在9日血月之夜宣布緊急收購FTX。大戲上演不僅讓FTT呈現雪崩式下跌，引發FTX擠兌危機，更波及比特幣、以太幣等加密貨幣，許多幣圈投資人這幾日哀鴻遍野。

HOYA Bit加密貨幣交易所執行長彭云嫻表示，就如同投資股票一樣，投資人在選擇投資幣種前除了要多了解標的的特性，更重要的是一定要先設好停損點，及時止損，千萬別心存僥倖，以免血本無歸。

HOYA Bit 加密貨幣交易所執行長彭云嫻觀察，從商戰的角度而言，幣安執行長CZ的動作很明顯是為保住全球第一大交易所的寶位，而FTX為緊追在幣安之後的第二名，如不是在公司風控上產生漏洞，不至於如此慘烈。也因為此次的事件，提醒國內的加密貨幣交易所，在推出任何幣種商品時，更應該先做好風險評估，不能任意擴張或是推出投機性的產品，往往過大的野心在面臨商場上的惡意併購時，會遭受到致命性的打擊，即便是傳統銀行，也是無法承受客戶擠兌風暴的。而由於國內外的時差關係，這幾日幣圈的投資者更是幾乎都徹夜未眠，緊盯著投資幣種盤勢，各投資群組內常可以看到投資網友如：「剛睡起床 怎麼瀑布下去」、「昨天神仙打架，今天神仙和好」、「幣圈一天 人間一年」、「一起床 怎麼世界都不一樣惹」…等哀嚎，眼看著不只FTT崩盤，連帶比特幣、以太幣、甚至狗狗幣都遭殃，顯示幣安交易所與FTX這場商戰影響幅度之大。

彭云嫻強調，雖然目前看來這次的血月之戰，可能對國內許多加密貨幣投資人都是損失慘重，但這時更應該建立正確的加密貨幣投資觀念，首先投資人一定要對自己 選擇的投資幣種有所瞭解，而非人云亦云。幣種在全球的流通規模、安全性、穩定性是必須優先被考慮的條件，投資並非押樂透下注，千萬別碰不了解的投資標的。

其次，不管是投資哪一種加密貨幣，都必須要先設好停損點，因加密貨幣變化很快，尤其面臨國外消息時，又有時差問題，因此一旦下場，一定要積極關注走向，以免發生一覺醒來豬羊變色的情況。第三，投資人要能自律並有自己的判斷，很多人盲目跟隨一些分析師的技術分析，但是技術面只是反映過去的歷史，並無法真正預言未來發生的情況，尤其是很多人看盤面大跌就躍躍欲試想跟著抄底，彭云嫻警告：「沒有三兩三，不要上梁山」，抄底是非常危險的一件事，因為你永遠不會知道底部會在哪裡。

HOYA Bit 加密貨幣交易所也在此時推出美元穩定幣的「日日生幣」投資方案，只要3000元起就可以輕鬆投資，年化收益可達10~12%，遠超過保本型基金與美元儲蓄保單，應對到來的通膨壓力，成為追求穩定避險的投資者一個不錯的選擇。

加密貨幣 比特幣

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