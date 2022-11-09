快訊

下午3時42分台東近海規模4.6地震 最大震度4級

遭爆與王少偉「約會過夜」 許藍方鬆口吐兩人關係

採3奈米先進製程 WSJ：台積電將宣布在鳳凰城再蓋一座晶圓廠

在台外商壽險剩5家！康健、安達12月1日整併

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導
金管會核准安達集團（英商Chubb）取得台灣康健人壽100%股權，安達集團預定12月1日將兩家公司整併，康健人壽更名為「安達國際人壽保險公司」。圖／擷自康健人壽官網
金管會核准安達集團（英商Chubb）取得台灣康健人壽100%股權，安達集團預定12月1日將兩家公司整併，康健人壽更名為「安達國際人壽保險公司」。圖／擷自康健人壽官網

金管會6月核准英商安達保險集團（Chuub）取得台灣康健人壽100%股權後，英商Chuub已在7月1日完成股權交割，下轄康健及安達人壽台灣分公司兩家公司；安達集團預定12月1日將兩家公司整併，康健人壽更名為「安達國際人壽保險公司」。

金管會表示，因台灣安達人壽只是分公司，而康健人壽是子公司，因此由安達併入康健，並以康健人壽做存續主體，再做更名為安達國際人壽。董事長預定為現任康健人壽董事長朱立明、總經理則是安達人壽總經理張志杰。

為維護保戶權益，金管會已要求康健人壽出具聲明書，承諾安達人壽台灣分公司原保戶權益將不受任何影響，並將主動致函通知既有保戶，確保保戶服務不中斷。

據統計，康健和安達台灣分公司共47.5萬保戶，其中康健人壽約34萬保戶，雙方合併後，保單或契約一切的權利義務均不受任何影響。

目前台灣壽險公司共22家，其中外商壽險只有6家，包括保誠、安聯、友邦、法國巴黎人壽、及安達和康健，後兩者合併後，外商壽險只剩5家。此案算是外商保險集團來買在台外商壽險。

英商安達保險集團（Chuub）是一次買下包括台灣康健人壽在內的7個亞洲國家子公司的股權，預計2022年在各國核准後完成交易。

根據安達保險集團規劃，合併將分兩大階段，第一階段是取得康健人壽100%股權，這部分已經在7月1日完成；第二階段，規劃台灣安達分公司併入康健人壽再更名，預定合併基準日是12月1日，康健人壽更名為安達人壽。

金管會表示，英商Chubb是隸屬於在英國登記的一家公司，最上層是瑞士上市公司，因為集團龐大，保險監理主體是在美國，但在台灣雙方合併後的最終持股架構是由這家英商Chubb100%持有。

康健人壽 保險 壽險公司

延伸閱讀

壽險債券資產 業者盼改成本評價

金管會准華南永昌併豐農證

金融業罰單今年難達3億元 將創4年新低

這次碰壁了！壽險業拉淨值再出新招 金管會給軟釘子

相關新聞

匯市爆量強升1.59角 以31.903元作收

股匯激漲，新台幣匯率今（9）日以31.903元作收，升值1.59角，台北外匯經紀公司成交金額16.11億美元。上午新台幣...

在台外商壽險剩5家！康健、安達12月1日整併

金管會6月核准英商安達保險集團（Chuub）取得台灣康健人壽100%股權後，英商Chuub已在7月1日完成股權交割，下轄...

電支黑馬！全支付200萬會員提前達陣 年底挑戰300萬

有全聯零售背景加持，全支付上線兩個月會員便突破200萬人，今年底將進一步挑戰會員數300萬目標。

保誠人壽退休金準備調查 近五成民眾無退休金規劃

隨著高齡化加上高通膨等社會環境變化劇烈，讓民眾的退休理財規劃必須與時俱進「滾動式調整」。為了解台灣民眾如何儲備退休金，保...

全聯總座喊三目標 全支付年底坐二望一

全聯超市旗下電支事業「全支付」今年9月正式上線，並創下10年內用戶百萬的紀錄。全聯總經理蔡篤昌喊出三個目標，包括今年底達...

鄧白氏倡議ESG黃金生態圈 推產業永續轉型

全球B2B商業數據領導廠商鄧白氏今(9)日攜手KPMG安侯建業、倍力資訊、SAP和SGS等夥伴舉行記者會，共同倡議ESG...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。