在台外商壽險剩5家！康健、安達12月1日整併

金管會6月核准英商安達保險集團（Chuub）取得台灣康健人壽100%股權後，英商Chuub已在7月1日完成股權交割，下轄康健及安達人壽台灣分公司兩家公司；安達集團預定12月1日將兩家公司整併，康健人壽更名為「安達國際人壽保險公司」。

金管會表示，因台灣安達人壽只是分公司，而康健人壽是子公司，因此由安達併入康健，並以康健人壽做存續主體，再做更名為安達國際人壽。董事長預定為現任康健人壽董事長朱立明、總經理則是安達人壽總經理張志杰。

為維護保戶權益，金管會已要求康健人壽出具聲明書，承諾安達人壽台灣分公司原保戶權益將不受任何影響，並將主動致函通知既有保戶，確保保戶服務不中斷。

據統計，康健和安達台灣分公司共47.5萬保戶，其中康健人壽約34萬保戶，雙方合併後，保單或契約一切的權利義務均不受任何影響。

目前台灣壽險公司共22家，其中外商壽險只有6家，包括保誠、安聯、友邦、法國巴黎人壽、及安達和康健，後兩者合併後，外商壽險只剩5家。此案算是外商保險集團來買在台外商壽險。

英商安達保險集團（Chuub）是一次買下包括台灣康健人壽在內的7個亞洲國家子公司的股權，預計2022年在各國核准後完成交易。

根據安達保險集團規劃，合併將分兩大階段，第一階段是取得康健人壽100%股權，這部分已經在7月1日完成；第二階段，規劃台灣安達分公司併入康健人壽再更名，預定合併基準日是12月1日，康健人壽更名為安達人壽。

金管會表示，英商Chubb是隸屬於在英國登記的一家公司，最上層是瑞士上市公司，因為集團龐大，保險監理主體是在美國，但在台灣雙方合併後的最終持股架構是由這家英商Chubb100%持有。