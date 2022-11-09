台灣人壽銀髮金融論壇登場 呼籲國人打造人生另個主場

掌握銀齡大趨勢，超前部署第三人生。中國信託金控子公司台灣人壽保險公司攜手國立政治大學商學院，今（9）日下午舉辦2022銀髮金融論壇，齊聚國內外專家學者分享樂退攻略，近400名金融保險業及各產業菁英踴躍參與。

國際大師美國精算學會研究部董事總經理Richard Dale Hall於論壇中首度提出安心退休方案，分享亞太地區的退休風險及高齡保險產品趨勢；台灣人壽總經理莊中慶也呼籲民眾，想要打造人生另一個華麗轉身的主場，提早布局才能安享退休，而且今天不做，明天就會後悔。

台灣人壽連續四年與政大商學院產學合作，每年發布台灣高齡社會退休生態觀察指標調查，並舉辦銀髮金融論壇，希望為國人提出因應高齡化的多元觀點與解方。

本屆銀髮論壇以「樂退永續，銀光共榮」為願景，行政院副院長沈榮津預錄致詞時強調，人口高齡化是我國面臨的重大挑戰，期許透過論壇為台灣建構更友善的樂齡環境。

今年講者與談陣容皆為重量級大師，包括台灣高齡社會白皮書關鍵推手行政院政務委員林萬億、美國精算學會研究部董事總經理Richard Dale Hall、財團法人保險事業發展中心副總經理鄭淑芳、台灣人壽資深副總經理葉栢宏，及副總經理游雋明等人。

全球80歲以上的老老人（oldest-old）增加速度已遠遠超過65歲以上人口，預估到2050年，老老人口將超過4億2,600萬人，約是2019年1億4,300萬的三倍。

林萬億指出，借鑑全球人口老化變遷，長壽企業將是全球最大的產業，台灣的高齡社會白皮書亦要與時俱進，透過自主、自立、共榮、永續四大願景，建置樂活的高齡社會與銀髮金融。

今年公布的台灣高齡社會退休生態觀察指標發現，未退族在退休準備上最憂慮通貨膨脹、勞保改革、健康不好這三件事。

葉栢宏特別提醒，可以透過保險趁早打造退休金及健康二大退休帳戶，退休金帳戶可依人生階段與財務狀態靈活配置，而健康帳戶應強化健康促進、精準醫療、高端醫療及長期照護四大需求，提早預約自己的上流老後。

台灣數位健康產業發展協會副理事長王欽堂亦強調，健康產業已走向數位化，智慧照護的創新應用，將是促進高齡健康的重要推手，透過智慧科技與數位平台，解決健康、醫療及照護等各項難題。

台灣人壽攜手政大商學院建置全台第一個台灣高齡社會退休生態觀察指標調查，每年持續追蹤退休信心指數、充裕指數、生活滿意指數等三大指數變化，積極推廣國人退休準備意識與金融保險知識。

台灣人壽希望發揮保險核心本業，透過銀髮金融論壇拋磚引玉，號召更多夥伴共同尋找因應台灣高齡化的最適解決方案，為民眾打造身心富足的第三人生。