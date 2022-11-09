鄧白氏倡議ESG黃金生態圈 推產業永續轉型

全球B2B商業數據領導廠商鄧白氏今(9)日攜手KPMG安侯建業、倍力資訊、SAP和SGS等夥伴舉行記者會，共同倡議ESG黃金生態圈，盼以鄧白氏強大的ESG數據分析為基礎，結合跨領域專業夥伴推動產業永續轉型，全面加值台灣企業的永續競爭力。

鄧白氏台灣區總經理孫偉真指出：「對許多企業而言，今年是減碳元年。我們希望能幫助中小企業建立對 ESG 的認知。倡議「ESG黃金生態圈」旨在呼籲企業透過營運規劃實踐ESG永續發展。我們很榮幸結合產業夥伴共築生態系，協助國內標竿及中小企業透過系統化的知識與工具，設定減碳目標以進行營運規劃，由內而外締造更全面的永續價值。」

溫室氣體盤查包括了直接、間接、和其他間接排放源等三個範疇，倍力資訊的碳資訊管理平台，協助企業進行碳盤查、設定減碳目標，揭露相關資訊；SAP的SAP永續發展解決方案，賦能企業構建端到端的碳資產管理，串聯企業營運各節點以及其產生的碳排數據，滿足人、財、物、碳一體化需求。

鄧白氏擁有超過20萬家台灣公開及非公開企業資訊，運用ESG智慧評鑑平台服務，企業碳盤查之數據資料分析與評比得以一覽呈現，以揭露於永續報告書中；KPMG安侯建業旗下安侯永續發展顧問提供企業ESG體質盤點及合規等顧問諮詢；SGS確信則提供專業驗證且嚴謹的國際級查證服務。

ESG黃金生態圈鏈結各產業夥伴專業技術與資源，提供中小企業一站式的ESG解決方案，成為標竿和中小企業實踐綠色轉型的堅強後盾，迎戰淨零賽局。

KPMG安侯建業執行長吳麟表示，KPMG安侯建業為台灣會計師事務所中，第一個成立永續發展顧問公司的會計事務所，累積將近十年的專業經驗，深度陪伴、輔導台灣企業深耕ESG。在這黃金十年歷經從CSR進化至ESG主流。

吳麟說：「我們發現企業在評估ESG轉型計畫時往往會陷入價格與價值的迷思，ESG投資是場耐力賽，就長遠價值而言，不僅能降低整體成本，也能強化營運體質。我們建議企業在轉型或減碳上自痛點著手，將痛點轉化為商機，進而提升自身競爭力也拉高競爭對手門檻，創造淨零賽道上的領先優勢。」

倍力資訊總經理許金隆指出，「以數位工具協助企業落實永續，一直是我們的目標。未來的企業價值就是EPS與ESG的加總，ESG轉型將能提升企業的整體價值。倍力資訊擁有豐富的經驗，我們完善的數位工具與系統，得以協助企業透過更高效的方式執行減碳目標的管理與落實，並可與財務報表進行結合，讓企業在ESG與EPS上取得平衡」。

SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟談到，市場過往習慣以營收與利潤作為企業經營好壞的指標，如今，永續成為企業營運狀況的評估依據之一。SAP將永續因子融入企業核心流程ERP，協助企業以即時的數據了解公司真實營運狀態，達成人、財、物、碳一體化的目標，並進一步提升市場競爭力。

SGS副總經理鮑柏宇表示，「SGS在台灣持續提供永續與ESG相關第三方服務已逾 20 餘年，我們很樂意分享我們洞察到的經驗與觀點，本著協助業者降低減碳焦慮、做好淨零碳排，SGS支持聯盟共同號召企業提前布局ESG，打造企業之永續創新模式，一起提昇台灣供應鏈之韌性與競爭力，並透過專業知識實踐價值鏈分享的承諾，共同努力為社會創造價值，來實踐更加負責任、平衡和可持續的未來」。

ESG黃金生態圈倡議提供的完整ESG解決方案可協助台灣中小企業解決ESG政策難以全面落實、國際永續準則多元銜接不易、ESG數據參差不齊且蒐集與管理繁複之痛點。

鄧白氏將持續擴大ESG黃金生態圈的綠色影響力，邀集更多有志一同的產業夥伴加入，賦能在地企業實現ESG永續願景。