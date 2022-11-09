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公股銀行對陸曝險3310億 立委：外資撤、公股要死守？

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
財政部長蘇建榮。記者陳正興／攝影
財政部長蘇建榮。記者陳正興／攝影

中共廿大後政局轉變，中國大陸政經風險提升下，外資開始撤離大陸市場。民進黨立委郭國文今（9）日在立院財委會質詢時提到，目前整體公股銀行對大陸曝險仍高達3310億元，「公股手腳要快啊！大家紛紛撤出，公股還在死守？還在流連忘返？」財政部長蘇建榮表示，公股銀行對陸曝險持續降低中，並承諾1個月內提出報告。

立法院財政委員會今天邀請輸出入銀行、台灣金控、台灣菸酒公司等單位進行業務報告，蘇建榮受邀備詢。

郭國文指出，8大公股銀行加上輸出入銀行，合計對大陸曝險金額仍高達3310億元，其中，以兆豐銀行對陸曝險901.4億元、占淨值比31%最高，其次為合庫銀468.6億元、占淨值比20%，彰銀422.9億元、占淨值比25%，其他如一銀、土銀、台企銀對陸曝險占淨值比也都在20％上下。

他進一步指出，公股銀行對陸舖險仍偏高，但大陸內部隱憂不少，包括經濟成長率下修、爛尾樓風暴擴散，GDP不墜已是假象，外資紛紛撤離，為何公股銀行還在死守、不退？呼籲財政部應該要對公股「體檢」。

蘇建榮強調，「我當然會擔心」，每次開會都有提醒公股銀行對大陸曝險問題，要求公股盡快處理，近年曝險部位已持續下降，但大陸資金要撤出也不易，這塊財政部有注意到，會持續提醒公股銀行，1個月內可提出相關報告，至於目標要由公股銀行自行訂定。

郭國文則呼籲，公股對陸曝險比例應該要下降，目前國內所有銀行對中曝險占淨值比平均約32%，但兆豐銀就高達31%，公股銀行應該要更低，「手腳要快啊，大家紛紛撤出、公股還在死守？這難以理解。」

整體公股銀行對大陸曝險仍高達3310億元。記者巫其倫／攝影
整體公股銀行對大陸曝險仍高達3310億元。記者巫其倫／攝影

淨值比 兆豐銀行 國文

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