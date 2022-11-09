臺灣企銀前10月獲利創新高 力拚全年再攀巔峰

受到美國升息影響，美元一躍成為市場上最強勢的貨幣，美元指數突破110點大關，截至2022年10月中旬，今年已成長18.49%；美元強勢相對帶動其他幣別走弱，新台幣也不例外，至10月20日收盤，新台幣兌美元來到32.11元，為6年來新低點。

2022-11-09 09:08