元大金控攜手供應商建構永續供應鏈 推廣綠色企業文化

元大金控集團深耕ESG(環境、社會、公司治理)作為，績效有目共睹，今年更獲金管會邀請加入永續金融先行者聯盟，肩負起「領頭大雁」的責任，引領國內企業共同成長。元大金控發揮價值鏈影響力，昨(8)日為今年度第三場供應商大會，主題為「淨零碳排 從日常做起」，邀請供應商夥伴-東宜資訊與安永聯合會計師事務所講師，分享ESG成果及國內外綠色採購趨勢，透過經驗交流，攜手供應商一同邁向永續發展。

為強化與供應商議合，元大金控已連續四年舉行供應商大會，推動ESG共好，針對環境、人權等永續議題進行溝通與教育訓練，並以ISO 20400永續採購驗證為準，要求供應商簽署《元大金控永續採購指南》；元大金控每年也會對主要供應商進行年度評鑑，評鑑結果分為 A（優良）、B（合格）、C（待觀察）三等級，於供應商大會中頒發獎狀給其中十家優秀的廠商代表。

安永會計資深顧問於大會中說明國內外綠色採購趨勢，介紹國內各式環保標章，企業透過優先對環境友善的產品和服務採購，進而帶動綠色產業發展，促進綠色經濟循環，共同朝淨零減碳及永續發展目標推進，根據統計，去年全台政府與民間團體綠色採購金額逾200億；元大供應商夥伴東宜資訊股份有限公司分享自2009年起即導入薪資單e化作業，且協助客戶導入能源系統方案等，與元大金控綠色企業文化相互呼應，透過永續供應鏈管理，與供應商一同推動永續發展。