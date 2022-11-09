最挺體育！富邦6家公司同獲「運動企業認證」標章 全台最多

富邦金控旗下4家子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險及富邦證券，今年第三度榮獲「運動企業認證」！加上富邦金控及富邦育樂公司於2020年已三度榮獲認證，總計富邦目前共有6個公司同獲認證，為目前國內擁有最多「運動企業認證」標章的企業之一。透過對內積極推廣員工運動風氣，打造健康職場；對外贊助各項大型賽事，培育菁英選手、同時經營兩大職業球隊，富邦力挺體育，具體實踐「正向力量 成就可能」品牌精神！

教育部體育署為鼓勵企業積極推動建立員工規律運動習慣，實現關懷員工之企業社會責任，並協同企業力量支持運動產業之發展，以彰顯企業之健康人力資源與品牌價值，自2016年起推動「運動企業認證」，每次認證擁有3年效期。富邦金控及其5家子公司至今皆已連續三度榮獲認證！在目前擁有效期內認證的企業中(2020~2022年)，富邦就佔了6席，高居國內各家企業之首，由此可見富邦對台灣體育推動之用心投入。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控以「成為亞洲一流金融機構」為發展願景，將員工視為企業最珍貴的資產，重視員工健康持續促進職場健康安全及工作生活平衡。2021年重新擘劃永續願景藍圖，擬定「 低碳、數位、激勵、影響 」四大策略，其中「激勵」策略，以「打造友善、健康之幸福職場」為願景藍圖，希望形塑多元、尊重、溝通和諧之氛圍，持續推動人才發展、吸引與留任之計劃，並積極鼓勵員工參與友善、健康活動，設置員工運動中心、舉辦籃球賽、登山活動等，打造健康安全之職場環境。

另為貫徹富邦永續願景中的「影響」策略，串聯社會正向力量，富邦也贊助各項大型國內外賽事舉辦，如「富邦長春公開賽」、「富邦盃少棒邀請賽」、「富邦U18明日之星大賽」等，2020年起，富邦更成為全台唯一贊助北中南四大馬拉松賽的金融業，包括「臺北馬拉松」、「新北萬金石馬拉松」、「高雄富邦馬拉松」以及「臺灣米倉田中馬拉松」，帶動國人健康運動風氣！此外，富邦也贊助許多台灣菁英選手，包括奧運舉重金牌選手郭婞淳、奧運高爾夫銅牌選手潘政琮、奧運體操鞍馬銀牌得主李智凱等。

蔡明興指出，除了贊助舉辦大型運動賽事及培育菁英選手外，在職業運動賽事領域，富邦也沒有缺席！富邦也是目前台灣唯一同時擁有職籃(富邦勇士隊)、職棒(富邦悍將隊)、成棒(富邦公牛)的企業。另外，富邦在進軍職棒之前即長期贊助富邦公牛成棒隊，至今已長達30年，在在顯示富邦以具體行動落實支持運動的決心。而富邦金控推廣體育活動的作為也獲得各方肯定，除了「運動企業認證」外，更已連續14年獲教育部體育署「體育推手奬」肯定。

除了金控積極推廣體育活動，富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險及富邦證券等四大子公司也積極響應，齊心實踐富邦「正向力量 成就可能」品牌精神。富邦人壽不僅長達七年冠名贊助「富邦人壽UBA大專籃球聯賽」，決賽並掀起國內攻蛋瘋潮，帶動台灣大學籃球賽熱度；同時深耕基層籃球發展，連續八年舉辦「富邦人壽勇士系際冠軍盃」，攜手臺北富邦勇士籃球隊促進職業籃壇、校園籃賽交流互動；在3對3籃球成為東京奧運正式競賽項目後，富邦人壽今年亦首度投入支持國內最高層級之「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」籃球賽事，幫助優秀選手們累積更高積分，致力扮演將國內籃壇推向國際舞台的重要推手。此外，富邦人壽積極打造運動生活化的健康職場環境，於企業內部推動健走、登階等活動，並且領先業界首創健康促進LINE主題帳號「富邦人壽健康邦」，推廣運動保健、防疫關懷、環境保護等觀念，持續發揮企業影響力。

北富銀深信運動是凝聚團隊向心力、展現企業活力的最佳方式，長期以行動支持台北馬拉松、甲子盃桌球賽、臺北世大運等賽事，更將運動元素與金融本業結合，與富邦悍將棒球隊及富邦勇士籃球隊合作打造棒球及籃球主題分行。此外，為強化員工運動風氣，北富銀設置員工專屬運動健身中心，聘請專業健身教練駐點，開設的運動團體課程，每年平均有 800人次參與，落實健康職場理念。今年，更推出「Green Walk健走減碳愛地球」活動」，連結聯合國永續發展目標SDG 3健康與福祉及SDG 13氣候行動，結合健康生活及減碳目標，鼓勵員工養成健走習慣以提升健康免疫力，並透過多走路少搭車的方式，減少傳統燃油產生的碳排放，宣導永續觀念，呼應富邦ESG策略主軸的低碳及激勵，落實富邦「正向力量 成就可能」品牌精神。

富邦產險致力打造友善健康的幸福職場環境，透過定期健檢、運動、旅遊等多元方式，鼓勵員工維持工作與生活平衡，並將每週三及每月第一個週五訂為「幸福家庭日」，提醒員工準時下班，享受個人及家庭時光。同時，提供社團補助鼓勵員工自發成立運動社團、不定期舉辦健康講座、設置運動空間、提供免費運動觀賽票券及馬拉松參賽名額等，培養員工對運動的喜愛，並凝聚對企業的歸屬感及向心力。為因應疫情，富邦產險也提供員工即時篩檢服務，用正向力量熱情守護員工。此外，富邦產險除了長期支持國內體育活動發展，同時也發揮核心職能，開發登山、海域保險等滿足民眾休閒生活需求的保險商品，以保險專業推動國內運動產業，進而增進社會大眾身心靈健康。

富邦證券將員工運動風氣化作品牌重要DNA之一，並積極邀請主管機關、同業一同參與，連續主辦14屆的「富邦證券桌球聯誼賽」，即邀請金管會、證交所、期交所、櫃買中心及券商公會等參加。富邦證券也積極投入資源，贊助國內體育賽事及運動選手，同時提供國內各大職業運動觀賽機會，讓員工與家眷一同體驗頂級運動賽事，達到工作與生活平衡的職場環境。此外，富邦證券已連續5年冠名贊助「G!POP流行音樂節」悍將主題日，邀請金曲歌手進行賽後演唱會，帶給球迷截然不同的觀賽體驗，總計5年來已帶動逾6.8萬人次進場觀賽，平均每場進場人數均超越當年度中職平均進場人數！富邦證券更力挺公益，主題日活動除了邀請公益團體到場義賣外，更邀請偏鄉弱勢學童到場觀賞球賽，期望學童透過觀賽可學到運動的正向力量，面對未來各種挑戰。

未來富邦金控與旗下子公司將持續推廣健康運動，對內守護員工健康，營造公司運動風氣及打造健康職場典範；對外將持續贊助主辦各類體育賽事、培育菁英選手並積極經營富邦悍將及富邦勇士隊，厚植台灣與國際接軌的重要軟實力！