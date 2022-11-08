壽險業拉淨值再出招 壽險公會閉門會議方案搶先看

為因應美國持續大幅升息對淨值的影響，壽險公會今(8)日下午15:00至17:00再度舉行會議，決定向金管會保險局建議修改核心監理指標「淨值比率」的計算公式，資產面的債券現券、債券型基金、債券型ETF，全部改用成本評價。

與會壽險公司高階主管解釋，壽險公司投資的債券現券、債券型基金、債券型ETF，如果擺在兩類會計科目：FVOCI、FVTPL採Overlay，目前為按市價評價，此與負債面保單責任準備金利率僵固不動，存在會計不匹配。

壽險業者討論的方案一，就是讓擺在FVOCI、FVTPL採Overlay，目前按市價評價的債券類資產，全部用攤銷後成本(AC)或購買成本來評價，如此將不受市場價格起落影響，壽險公司的淨值也就不會連帶大幅波動。

資料來源：採訪整理 陳怡慈/製表

國內壽險業含中華郵政壽險處在內共有22家，上述方案一在今日會議獲得多數業者支持，14家壽險公司主張，只向保險局建議方案一，並且成為壽險公會近日將向保險局說明的方案。

至於方案二，也就是資產與負債全部按市價評價，類似提前接軌IFRS 17，因為波動太大，今日討論沒多久就被排除掉。

有意思的是方案三，據與會業者轉述，這項把RBC自有資本當成淨值比率分子的想法，因為提高淨值比的效果比方案一要好，獲得南山、保誠、中國、康健、全球、安達、宏泰等七家業者支持，認為應該用兩案併呈的方式，把方案三與方案一，一起送交主管機關。

與會業者指出，下午會議對於，向保險局只提方案一，還是兩案併呈(方案一加方案三)，花了不少時間討論，只提方案一獲得14家支持；兩案併呈獲得七家支持，因為多數業者認為，方案三雖然效果好，但太複雜，不容易對外界解釋清楚。

台新人壽則是對於要跟14家同業一樣選方案一，還是跟另外七家同業一樣選方案一加方案三，表示還要回去研究，成為唯一未當場表態的業者。

壽險公司高層分析，淨值比是保險監理指標，修改淨值比不涉及財報修改，保險局接受的機率較高。

另外一名壽險界高層則是認為，修改淨值比也是需要保險局發布解釋令，金融資產重分類之事已經讓保險局被立法委員罵臭頭了，「主管機關還願意為業者再挨一刀嗎」，雖說業者很期待但也有可能不獲支持的心理準備。