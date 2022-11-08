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投資鑽石生技股票有成 台新金10月獲利多30億元

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

台新金（2887）10月稅後純益37.6億元，較前月12.6億元明顯增加，主因10月包含台新創投持有鑽石生技股票認列的30億元評價利益，累計前10月稅後純益120.2億元，較去年同期185.7億元，年減三成五，累計每股稅後純益0.88元。

台新金控總經理林維俊表示，相較去年同期獲利銳減，主因一、去年併購保德信人壽有認列廉價購買利益91億元；二、今年則因併購支付30億元或有價金，一來一往造成差異。

他進一步解釋，10月較特別的是，台新創投投資鑽石生技，今年七月上興櫃，剛上興櫃，不確定其流動性，當初認列以淨值九成作為價值，但上櫃三個月後，成交量都符合會計師要求的活絡市場交易量，所以從10月底從淨值九成改為照市價波動，市價多少就認列多少，所以10月台新創投多30億元獲利。

旗下子公司台新銀行10月稅後純益10.9億元，累積稅後純益103.7億元，台新金表示，淨利收較前月成長，惟投資收益受金融市場波動影響，故整體損益較前月衰退，資產品質維持穩健，截至10月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為973.84%。

台新人壽10月稅後純益0.3億元，較前月減少2.6億元，累計稅後純益16.6億元，較去年同期5.7億增加超過一倍，台新金表示，主要因投資資產配置調整實現處分利益，以及今年度台幣貶值影響致兌換利益增加，整體獲利表現優於同期。

台新金控 創投

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