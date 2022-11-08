金融業罰單今年難達3億元 將創4年新低

金管會統計，今年截至10月底，銀行、保險、證券期貨業罰鍰金額為1億7649萬元，加計對上市櫃公司的罰鍰，金額則達2億849萬元，離年底只剩下1個多月，今年整體罰鍰金額難達3億元，將創4年來新低。

據金管會的數據，截至到10月底，金控、銀行業今年罰單最多，共開出17張罰單，罰鍰金額達9103萬元，雖然今年罰單比去年同期多7張，但罰鍰金額仍比去年同期略減186萬元，主要是今年銀行違反個資法的罰單較多。不過，今年前10月罰鍰金額中，金控、銀行罰鍰就超過5成，是今年金融業中最大苦主。

保險業部分，保險局今年前10月共開出58張罰單，罰鍰金額僅有6610萬元，相較於去年同期的63張罰單、1億540萬元罰鍰，今年保險局罰單罕見較少，主要是今年保險局罰出去的罰單不像去年有單筆的大罰單。

證券、投信投顧、期貨業今年前10月則僅有30張罰單、1936萬元，比起去年同期證期局開出54張、3466萬元，今年罰單減少許多，主要是去年金管會檢查局有到期貨業查核，但今年沒有，因此罰單減少。

若以單一金融機構來看，今年到10月底開出的最大罰單是開發金、挨罰2000萬元，第二是永豐銀挨罰1800萬元、第三是台銀理專弊案挨罰1400萬元；保險業目前是中壽挨罰600萬元最高，證券投信期貨業則是瀚亞投信挨罰400萬元目前最多。

金管會從2019年開始對金融業與上市櫃公司罰鍰金額就超過3億元，2020年達到3.26億元，2021年再提高到3.34億元，今年罰鍰難達3億元，將創4年來新低。

金管會今年全年罰鍰的預算目標是2.9億元，今年到10月底，已開出2億849萬元，目標達成率達68%，在年底前是否還會有大罰單，受到市場關注。