快訊

雙11海外「淘寶」要注意 這些產品恐產生43%特別關稅

美國期中選舉「股海指南」：兩黨政策的投資動向？

揭露陳時中摟人妻挨告 徐巧芯：剛好有新證據一併提供檢調

壽險公會發稿 將建議保險局淨值比按攤銷後成本評價

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
壽險公會晚間發布新聞稿指出，將建議金管會保險局，淨值比率的計算方式，改採攤銷後成本(AC)評價。記者戴瑞瑤／攝影
壽險公會晚間發布新聞稿指出，將建議金管會保險局，淨值比率的計算方式，改採攤銷後成本(AC)評價。記者戴瑞瑤／攝影

美國聯準會持續大幅升息，壽險公會今(8)日晚間發布新聞稿指出，將建議金管會保險局，淨值比率的計算方式，改採攤銷後成本(AC)評價。

以下為壽險公會新聞稿全文：

面對今年國際金融環境面臨歷史罕見之劇烈變動情勢，及考量美國聯準會(Fed)為抑制高通膨現仍處升息軌道，於政策確定轉向之前，預期未來金融市場持續震盪且具下檔風險，致壽險業淨值承壓，故本會近期建議主管機關未雨綢繆，超前準備因應措施，並提出「指定部分保險負債適用公允價值衡量」之建議案。因考量現階段正處於接軌IFRS 17之過渡準備期，所提建議案雖為此過渡期間之暫行措施，但主管機關認為非依循IFRS 4或IFRS 17相關會計公報規範，恐降低與國際間之財務報表可比性及一致性，建議本會再行研議及審酌保險局回饋意見之後續處理，並評估另尋其他提案之可行性。

經本會已於本(8)日召開會議，全數會員公司均同意原提案緩議，惟為減緩現行財報資產負債會計配比不一致之問題，建議於保險資本監理與財報表達仍可依不同目的予以區隔，故擬依「保險業資本適足性管理辦法」第4條有關淨值比率之但書規定，建議例如：於評價基礎採以攤銷後成本為評價基礎，以降低短期受升息影響之程度，允當體現壽險業之經營體質。

本會將於近日提供相關建議內容向保險局進行說明，此外，在面對現今變化快速多端之外在環境，亦將持續督促各會員公司秉持保護保戶權益並善盡社會責任，落實風險管理機制並即時研議因應對策，以永續發展為經營目標，進而發揮穩定金融市場及安定社會之力量。

保險 美國聯準會 壽險業

延伸閱讀

防疫雙險理賠金衝破1500億元 保費收入27倍以上

這次碰壁了！壽險業拉淨值再出新招 金管會給軟釘子

防疫險衝擊產險業擬3度增資 年底前增資近千億

保單責準率確定調升 台幣、美元保單12月起更便宜

相關新聞

防疫險理賠未見明顯下降 理賠率超過60％

金管會保險局今公布最新防疫險理賠數據，今年以來截至11月8日為止，防疫險理賠金額達1189.8億元，理賠率超過6成，加計...

卡友不買單！好市多會員示範「不換發步驟」 2分鐘輕鬆搞定

美式賣場好市多（Costco）7日正式宣布與國泰世華銀行分道揚鑣，聯名卡合約將於2023年8月7日到期，國泰世華方面為留住卡友，也祭出聯名卡換發CUBE卡的優惠方案，但部分好市多會員並不買單，更有網友直接示範如何在2分鐘內完成不換卡申請。

新台幣盤中閃現31元 收32.062元創逾2週高點

美股領漲下，台灣今天再次上演股匯雙漲戲碼，新台幣匯率一度重返31元，收盤收在32.062元，小升2分，連續3個交易日走揚...

壽險公會發稿 將建議保險局淨值比按攤銷後成本評價

美國聯準會持續大幅升息，壽險公會今(8)日晚間發布新聞稿指出，將建議金管會保險局，淨值比率的計算方式，改採攤銷後成本(A...

金管會准華南永昌證併豐農證 近5年第8件券商併購

金管會今天宣布核准華南永昌證券受讓豐農證券全部營業及財產，合併基準日為今年12月31日，合併後全體券商將剩66家，華南永...

防疫雙險理賠金衝破1500億元 保費收入27倍以上

防疫險理賠持續擴大。金管會今（8）日公布防疫保單最新數據，11月1日至11月7日近一周防疫險理賠件數增加超過12.5萬件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。