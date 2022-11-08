壽險公會發稿 將建議保險局淨值比按攤銷後成本評價

美國聯準會持續大幅升息，壽險公會今(8)日晚間發布新聞稿指出，將建議金管會保險局，淨值比率的計算方式，改採攤銷後成本(AC)評價。

以下為壽險公會新聞稿全文：

經本會已於本(8)日召開會議，全數會員公司均同意原提案緩議，惟為減緩現行財報資產負債會計配比不一致之問題，建議於保險資本監理與財報表達仍可依不同目的予以區隔，故擬依「保險業資本適足性管理辦法」第4條有關淨值比率之但書規定，建議例如：於評價基礎採以攤銷後成本為評價基礎，以降低短期受升息影響之程度，允當體現壽險業之經營體質。

本會將於近日提供相關建議內容向保險局進行說明，此外，在面對現今變化快速多端之外在環境，亦將持續督促各會員公司秉持保護保戶權益並善盡社會責任，落實風險管理機制並即時研議因應對策，以永續發展為經營目標，進而發揮穩定金融市場及安定社會之力量。