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防疫險理賠未見明顯下降 理賠率超過60％

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會保險局今公布最新統計，今年以來截至11月8日為止，防疫險理賠金額達1189.8億元，理賠率超過6成。本報資料照片
金管會保險局今公布最新統計，今年以來截至11月8日為止，防疫險理賠金額達1189.8億元，理賠率超過6成。本報資料照片

金管會保險局今公布最新防疫險理賠數據，今年以來截至11月8日為止，防疫險理賠金額達1189.8億元，理賠率超過6成，加計疫苗險理賠共達1513.4億元。單看防疫險理賠，過去每週以60億元的速度增加，上週單週也增加58億元理賠，顯示理賠速度並未明顯減緩。

保險局今統計，今年以來到11月8日止，防疫險理賠達1189.8億元，加計疫苗險理賠的323.6億元，整體防疫險相關保險理賠達1513.4億元。以防疫險理賠與保費收入45.3億元相較，理賠金額遠超過收進來的保費收入26倍之多。

過去防疫險理賠金額單週以60億元以上的速度增加，以11月1日到11月8日7天來說，單週增加約58.4億元，雖有稍微下降，但卻未明顯的出現下降趨勢；再以件數來看理賠率，截至11月8日防疫險承保件數約487.6萬件，理賠件數達299.1萬件，理賠率高達61.3%。

目前金管會已核准6家產險公司增資，已核准增資金額707億元，6家皆已增資完成；另有4家產險已申請向外借款，金管會已核准。

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