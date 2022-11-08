幸福企業 合庫三度獲頒運動企業認證標章

合庫（5880）推動運動風氣，打造幸福健康職場，三度榮獲教育部體育署頒發「運動企業認證」標章，肯定其重視員工身心健康，打造運動友善職場，同時長期推廣全民運動，支持體育產業發展。

教育部體育署於111年11月8日假香格里拉台北遠東國際大飯店舉辦「111年運動企業認證授證典禮」，由賴清德副總統親臨頒獎，合庫金控由副總經理周俊隆代表受獎，為合庫第三度獲頒此榮譽認證標章。教育部體育署積極推動「運動企業認證」標章，目的為鼓勵企業積極推動員工規律運動習慣，實現關懷員工之企業社會責任。

合庫時時關懷員工工作與生活的平衡，鼓勵員工於下班後運用時間建立運動的良好習慣，不僅設置健身房、綜合體育文康中心供員工使用，並成立各類型的體育社團如:籃球社、羽球社、保齡球社及高爾夫球社等，且給予社團活動費用補助，讓每位喜愛運動的同仁都可以一同參與、盡情揮灑汗水，為員工打造幸福職場。

一向關心員工的合庫金控暨銀行董事長雷仲達視員工為最大的資產，致力提供員工最幸福的職場環境，雷董事長表示，同仁下班後就可以到運動中心打籃球、羽球、桌球或是跑跑步，汗流浹背後會感到心情放鬆愉快，並且緩解工作上緊繃的情緒，員工一起運動還能認識其他部門的同事，往後工作上涉及不同部門時，彼此間的溝通就會更為順暢，可說是一舉數得。

培養運動員方面，合庫每年至少編列1億元以上經費用於扶植桌球、棒球、羽球三支球隊，111年度預算更達1.8億元，不僅成功推動體育產業發展，更在國際賽場上為國家爭取榮耀，長年以來培養出的運動球星不勝枚舉，為國家隊人才庫持續注入源源不絕的活水。

合庫董事長雷仲達自上任以來定期舉辦員工健康檢查及健康學堂講座，以促進員工的身心健康。此外，對於推廣全民運動方面更是不遺餘力，不僅長年舉辦桌球、棒球、羽球育樂營，並且贊助或舉辦各類體育活動，期讓國內體育活動從基層扎根，如111年舉辦「合庫金控盃慢速壘球邀請賽」、「支持基層體育活動」及贊助「台北羽球公開賽」等，強化企業健康力的同時亦實現關懷員工之企業社會責任。