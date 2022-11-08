卡友不買單！好市多會員示範「不換發步驟」 2分鐘輕鬆搞定

美式賣場好市多（Costco）7日正式宣布與國泰世華銀行分道揚鑣，聯名卡合約將於2023年8月7日到期，國泰世華方面為留住卡友，也祭出聯名卡換發CUBE卡的優惠方案，但部分好市多會員並不買單，更有網友直接示範如何在2分鐘內完成不換卡申請。

國泰世華與好市多結束10年合作，為留住270萬的聯名卡卡友，國泰世華推出將聯名卡轉換成CUBE卡的方案，並陸續寄發電子郵件說明優惠內容。然而部分會員仍選擇不再續約，就有人在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文示範如何申請不換發。

該網友指出，若不想換發CUBE卡，可在12月5日前撥打國泰世華銀行服務專線02-2383-1000按5，再輸入身分證號等資料就能完成不換發設定，過程只需2分鐘，操作完成後，國泰世華會寄出確認簡訊。

另有網友分享其他取消方式，「02-2383-1000 > 按5 > 按2 > 按1 > 輸入身份證後9碼 > 輸入身份證英文字 > 再次按1確認不換發」、「用線上的國泰世華客服『阿發』也可以（取消換發）」。

貼文一出，許多網友直呼終於搞定了，「感謝分享，立馬辦好了不換發。終於擺脫國泰世華了」、「沒有Costco就沒動力換發了」、「已申請不換發，感謝告知」、「我也不想換卡」。

不過也有網友偏好換發，「但CUBE卡現在超強當然要換…」、「CUBE卡申請電子帳單，或年刷12次即可免年費」、「CUBE還不錯啊，幾乎什麼生活方式都有優惠」、「回饋3%無上限，通路滿多的我覺得還ok」。

至於原本就有CUBE卡的民眾則獲益不大，「我昨天有打去備註不要再發卡給我了，不然拿兩張一樣的卡幹嘛」、「已經有CUBE的人，聯名卡到期後應該就直接失效吧？」、「本身就用CUBE當主力卡，不知道是要剪卡還是怎樣」。