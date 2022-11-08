元大金前十月獲利突破200億元 EPS 1.66元

元大金控（2885）自結10月單月稅後純益11.25億元，累計今年前十月稅後純益站上200億元大關，來到207.3億元，每股稅後純益（EPS）為1.66元。

由於台股10月持續量縮價跌，債市依然欠佳，元大金旗下包括證券、銀行與壽險等三家主要獲利貢獻子公司，10月獲利都不如9月，使得元大金10月單月獲利比前月掉了四成多，累計前十月獲利則是比去年同期衰退約三成多。各子公司中，10月獲利以元大銀貢獻最多，單月獲利6.14億元，元大證券貢獻4.59億元，元大人壽獲利則是比前月減少較多，10月獲利縮水至0.99億元。元大證券10月經紀手續費跌破10億元，利息收益也掉到1億元以下，自營操作雖有減少，但仍有三、四億元收益，元大銀行則是利息淨收益較前月略有下滑，但提存增加，因此單月獲利較前月減少。