聽央行話企業套利轉向 在這價位開始拋售美元換台幣

美國今年來一路升息、美元匯率強升，企業趁機大做美元、台幣套利，以美元定存設定擔保借出台幣資金，利差、匯差兩頭賺。不過，巧合的是，與央行總裁楊金龍提醒搶美元高利定存要小心賺利差、賠了匯差時間差不多，企業開始把定存美元拋售、清償台幣借款，銀行業者指出，企業開始放緩套利操作、賣美元還台幣，差不多是在台幣兌美元貶破31元後較為顯著，與楊總裁的喊話時間不會差太多。

銀行主管坦承，由於美國聯準會（Fed）鷹派升息還沒結束，日前更放話要繼續到明年一直升，市場對台幣兌美元匯率看法也有不少較為悲觀的預期，連看貶到35元的都有。不過，觀察企業客戶對美元、台幣套利操作卻發現，台幣兌美元貶破31元之後，就陸續有企業開始把之前定存的美元到期不續做，賣掉美元清償台幣借款，似乎並不打算再等等驗證看新台幣會不會更弱才賣美元、換台幣。

銀行企金主管指出，今年來很多銀行美元存款量大幅攀升，除了大推美元高利定存專案，企業利用台、美利匯差套利也是關鍵。尤其有進出口貿易、對外購料等需求的企業，在預期美元升息延續、匯率持續強勢之下，大批向銀行承辦美元定存，然後再以定存單向銀行設定擔保借出台幣，支應在地資金需求，如此一方面可以保留美元部位賺價差，而美元定存利率在鷹派升息下大幅拉高，定存利率足可支付台幣貸款利率還有剩餘，因此許多企業趁機大作套利，視企業規模美元定存從台幣數億元到數十億元都有。

不過，近來新台幣兌美元貶破31元到32元之間價位，已有企業放緩這類以美元定存設定擔保借台幣的套利做法，而把原本的美元定存到期解約不續做，拋售美元清償台幣，或許某種程度也聽到了楊總裁的「提醒」，或者對匯率走向保守看待，預期後續空間有限，因此台幣兌美元貶破31元之後，開始賣出美元、清償台幣借款的企業確有增加。