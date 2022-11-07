快訊

家樂福警報大響！他偷9件商品被逮 警到場發現竟是自己人

呼和浩特的悲鳴：墜樓母親與中國防疫的「焊死封控」

故宮首公開「案發現場」關鍵影片 瓷器從盒中滑落畫面曝光

晶華小金雞麗晶精品前三季業績 比疫情前成長一倍

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導

晶華（2707）小金雞、有「全台精品首府」之稱的麗晶精品，受惠於精品的品牌力以及結合飯店的服務力，今年前三季業績與2019年疫情前比，有一倍的亮眼成長；跟去年同期相比，業績更年增三成，麗晶精品今年全年70億元有望達陣，明年會再引進新品牌，預計出現雙位數成長。

台北晶華酒店暨集團餐飲董事總經理吳偉正說，麗晶精品業績在疫情期間不減反增，每年皆有亮眼成長，光是今年前三季業績，就比疫情前大成長一倍之多，主要是因2018至2019年間做品牌調整，不但珠寶品牌重新續約和裝潢，目前還有超過三分之一的品牌為全台獨家，並有國際精品的旗艦大店在此，增加品牌力。

今年10月的博物館級藝術珠寶品牌「CINDY CHAO」及11月的全台首間由義大利總部直營的義大利國寶級珠寶DAMIANI陸續開幕後，麗晶精品頂級珠寶與時裝品牌已達33家。

另外，麗晶精品結合晶華酒店的飯店服務，培養高忠誠顧客，一年舉辦超過200場午茶派對，品牌時尚展覽講座、大型的年度VIP晚與海外旅遊行程等，更與頂級車商與信用卡公司進行整合性跨界行銷活動，每每都吸引高消費董娘們參加。

吳偉正也表示，經過疫情，麗晶精品不斷提供顧客體驗，與其他精品商場不同之處，除了服務之外，也拓展百坪的VIP休息室，尤其年輕的企業二代注重社交，有VIP休息室，能放心與朋友聚會；麗晶精品樓下的餐飲也帶進與飯店不同的客人。

吳偉正觀察，今年10月13日國境開放，客人開始可以出國，精品買氣可能不會像以前這麼好，不過憑藉著專屬商品、購物禮遇和購物管家等服務，以及仍會積極引進三至五個珠寶和時尚精品等新品牌，品牌裝修計畫持續進行，看好明年雙位數成長。

麗晶 珠寶 疫情

延伸閱讀

麗晶精品多管齊下業績翻倍 宣誓明年營收雙位再成長

《初夏的東港之櫻》絢櫻現身華僑市場招牌！繪師緋華簽名活動登2022駁二動漫祭

氣色恢復健康 超模卡拉迪樂芬妮最被DIOR新珠寶追著跑

DAMIANI全台首間直營旗艦店開幕 林柏宏驚喜獻唱

相關新聞

聯名卡易主 好市多：未來合作夥伴徵選中

好市多聯名卡確定易主，好市多今天表示，國泰世華銀行已向卡友發出Costco聯名卡轉卡通知，目前正仔細甄選未來的合作夥伴，...

不婚族面臨獨老風險 全球人壽籲2大族群及早布局保障

國內不婚族大增！內政部統計，去年結婚對數創新低，降至11萬4606對，10年內減少近3萬對，顯示「不婚」已成趨勢。全球人...

日圓大跳水解封瘋日本！外幣專家：「分階段」這樣換匯最划算

2022年在美國聯準會強力升息下，新台幣今年以來貶值幅度已高達17%，不少投資人選擇換美元來賺取利差；適逢台灣邊境解封...

270萬好市多聯名卡明年到期 國泰世華：遺憾未能續約

好市多（Costco）確定結束與國泰世華銀行合作，國泰世華銀今（7）日宣布，與好市多聯名卡合約將於明年8月7日屆滿，「為...

270萬好市多卡掰了！國泰世華聲明未續約 聯名卡將於明年8月7日屆滿

國泰世華銀行今（7）日上午發布國泰世華好市多聯名卡合約屆期聲明稿，該行表示，其與好市多(Costco)的聯名卡合約將於2...

刷卡更划算 3旅日神卡受矚目

日本開放國外旅客自由行，但面對美聯準會「升升不息」，許多專家認為日圓匯價至少貶至年底，建議近期赴日旅遊的民眾只換少部分日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。