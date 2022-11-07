晶華小金雞麗晶精品前三季業績 比疫情前成長一倍

晶華（2707）小金雞、有「全台精品首府」之稱的麗晶精品，受惠於精品的品牌力以及結合飯店的服務力，今年前三季業績與2019年疫情前比，有一倍的亮眼成長；跟去年同期相比，業績更年增三成，麗晶精品今年全年70億元有望達陣，明年會再引進新品牌，預計出現雙位數成長。

台北晶華酒店暨集團餐飲董事總經理吳偉正說，麗晶精品業績在疫情期間不減反增，每年皆有亮眼成長，光是今年前三季業績，就比疫情前大成長一倍之多，主要是因2018至2019年間做品牌調整，不但珠寶品牌重新續約和裝潢，目前還有超過三分之一的品牌為全台獨家，並有國際精品的旗艦大店在此，增加品牌力。

今年10月的博物館級藝術珠寶品牌「CINDY CHAO」及11月的全台首間由義大利總部直營的義大利國寶級珠寶DAMIANI陸續開幕後，麗晶精品頂級珠寶與時裝品牌已達33家。

另外，麗晶精品結合晶華酒店的飯店服務，培養高忠誠顧客，一年舉辦超過200場午茶派對，品牌時尚展覽講座、大型的年度VIP晚與海外旅遊行程等，更與頂級車商與信用卡公司進行整合性跨界行銷活動，每每都吸引高消費董娘們參加。

吳偉正也表示，經過疫情，麗晶精品不斷提供顧客體驗，與其他精品商場不同之處，除了服務之外，也拓展百坪的VIP休息室，尤其年輕的企業二代注重社交，有VIP休息室，能放心與朋友聚會；麗晶精品樓下的餐飲也帶進與飯店不同的客人。

吳偉正觀察，今年10月13日國境開放，客人開始可以出國，精品買氣可能不會像以前這麼好，不過憑藉著專屬商品、購物禮遇和購物管家等服務，以及仍會積極引進三至五個珠寶和時尚精品等新品牌，品牌裝修計畫持續進行，看好明年雙位數成長。