不婚成趨勢 單身族善用保單優雅獨老生活

雙11光棍節即將來到，據內政部統計，2021年結婚對數創新低，降至11萬4,606對，10年內減少近3萬對 ，顯示「不婚」已成趨勢。單身族群雖然多了自由，但仍需考量不要造成家人的負擔。保險專家建議，長期照顧險是獨老生活必備保單 ；另年輕單身族應建構好醫療保障，資深單身族群則是及早布局退休後現金流來源，並轉嫁可能造成侵蝕退休金的風險，才能優雅度過自己的獨老生活。

影響國人不婚不生的原因包括經濟因素、家庭因素等。根據求職網調查，目前仍未婚且無子女的受訪者中，有62.2%心中「沒有」結婚計畫，不婚的前三大原因就是「自認收入只能養活自己」、「找不到理想、心儀對象，寧缺勿濫」、「買不起房子」。

全球人壽表示，確實很多單身族群害怕未來獨老生活會遇到失能、失智的情況，不僅要自己照顧自己，還要面臨長期照護的龐大支出。因此，建議單身族群一定要優先選擇長期照顧險，預備失能及長期照顧費用，除了要有一次性理賠金之外，還能按月給付生活金，讓自己享有好的照顧品質。

年輕單身族：終身醫療險+定期實支實付險 有餘裕再添加利變型壽險；若依照年齡來分眾，全球人壽指出，年輕單身族群收入有限，但相對花費也不會像已婚有小孩的三明治族群來得多，所以一定要趁年輕同時兼顧退休規劃與基本保障，才能優雅地面對獨老生活。建議年輕單身族群可以預先將基本保障做好規劃，趁年輕體況佳、保費較低的時候，透過終身型的醫療險來搭配定期型的實支實付醫療險，趁早建構基本醫療保障，分擔醫療費用並享有更好的醫療品質。

若財務仍有餘裕，建議年輕單身族群善用時間優勢，可及早累積資產，提前布局退休規劃。比如可善用利變型壽險來當作退休金準備工具，常見作為退休規畫的保險如利變增額壽險及利變還本壽險。利變增額型壽險，可滿足想要累積退休金 ，或家庭保障及資產累積全都要的需求；對於預算充裕且想要盡快累積資產的人，可選擇短年期繳費；若是預算有限，則可選擇長年期繳費，降低每期繳費壓力。而利變還本型壽險，則是可滿足想定期領錢的需求，一般在投保後每屆滿保單週年日，即可領到生存保險金，直到身故。

資深單身族：加強重大傷病險、癌症險；近年來疾病有年輕化、慢性化的趨勢，全球人壽認為，若是超過40歲以上的資深單身族群，此階段除了應該具備基本保障並持續累積資產，建議可以把重點放在重大傷病險、癌症險，避免因為突發重大傷病的大額開銷需求，侵蝕辛苦累積的財富成果。

由於一旦罹患重大傷病或是癌症，需要經常出入醫院或休息療養，甚至可能會影響到工作，導致收入減少或停頓。龐大醫療負擔與收入減少都會讓自身財務受到重大威脅。因此，如果能選擇一次性給付的重大傷病險，可在發病初期選擇較好的治療方式並填補收入減少的經濟風險；同時，也建議再搭配多次給付型癌症險，初次癌症、復發、移轉或其他新發癌症需要治療，只要符合條款約定，都能申請理賠，可減輕長期抗癌過程中相關醫療與生活支出壓力。

全球人壽表示，單身族群也許沒有自組家庭的負擔，但也代表除了父母或兄弟姊妹之外，家人網絡支持也變得更加單薄，若在年輕時就遇到失能、失智等無法自理的情況，至少還有保險金可以讓家人運用，不成為家人的負擔；若是退休後，親人離世不在身邊，至少自己已準備好醫療照護資源及退休金規畫，可優雅面對獨老生活。