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合庫銀挺文化青創產業 辦文化青創產業業務新契機研討會

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

合庫銀行為回饋客戶長久以來的支持，持續扶植文化青創產業成長茁壯，盤點現有文化青創產業商品，今（111）年11月7日於南投中興新村中台灣創新園區與省府日常散策文創協會共同舉辦「文化青創產業業務新契機研討會」。本次研討會以「力挺文化青創產業」為主題，分別邀請工業技術研究院中分院執行長黃新鉗、南投縣工商發展策進會李鴻志副總幹事及省府日常散策文創協會創辦人朱怡甄擔任貴賓，並由合庫銀行法人金融、個人金融、信用卡及電子金融等部門進行業務簡介，提供文創業者融資與相關業務資訊。

中興新村創生聚落提供年輕人創業的舞台，進駐的業者依循文化脈絡激發創意，推動文創產業，各家業者均各具特色，成功的活化中興新村。合庫銀行將藉由本次研討會提供在地業者更多元更完善的服務，協助業者成長茁壯，為台灣文化創意產業發展盡一番心力。

合庫銀行長期深耕中小企業，在董事長雷仲達的帶領下，不論是放款餘額或是戶數都是名列前茅的銀行，另承作「微型創業鳳凰貸款」市占率為國內銀行排名第一，承作「青年創業及啟動金貸款」市占率於國內銀行排名第二，成績耀眼。

近年為進一步支持青年創業，配合文化內容策進院推出「文化創意產業青年創業及啟動金貸款」，提供青創產業業者優惠之融資利率及政府補貼利息，減輕青創業者負擔，以促進文化創意產業之發展。

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