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270萬好市多卡掰了！國泰世華聲明未續約 聯名卡將於明年8月7日屆滿

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
國泰世華銀行今（7）日上午發布國泰世華好市多聯名卡合約屆期聲明稿，表示其與好市多(Costco)的聯名卡合約將於2023年8月7日屆滿。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
國泰世華銀行今（7）日上午發布國泰世華好市多聯名卡合約屆期聲明稿，表示其與好市多(Costco)的聯名卡合約將於2023年8月7日屆滿。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

國泰世華銀行今（7）日上午發布國泰世華好市多聯名卡合約屆期聲明稿，該行表示，其與好市多(Costco)的聯名卡合約將於2023年8月7日屆滿。

國泰世華銀行感謝聯名卡卡友長期以來的支持與愛護，與該行走過美好的十年。在雙方共同經營下，好市多聯名卡數從2014年的90萬，至今已突破270萬，成為全台第一大的零售通路聯名卡。

國泰世華銀行表示，「為延續好市多聯名卡之合作關係，本行已竭盡最大努力與誠意，然遺憾未能續約」。

至雙方合約期滿前，聯名卡相關權益皆不受影響，聯名卡可繼續於好市多賣場內及其他商家使用，且屆時未使用完之多利金，將為聯名卡卡友轉換為刷卡金，折抵信用卡帳單，歡迎聯名卡卡友持續使用。

為維護270萬名國泰世華Costco聯名卡卡友的權益及提供更優質的消費優惠，國泰世華銀行將推出聯名卡轉換CUBE卡方案，並將於近日陸續寄發聯名卡換發CUBE卡的通知函，說明新卡優惠升級內容。

國泰世華銀行邀請原聯名卡卡友一同感受CUBE卡四大權益天天切換，3%回饋無上限的魅力，與該行共創極致的消費體驗。卡友於換發CUBE 卡後30天內任刷三筆一般消費，且持有國泰世華CUBE App(原網銀App)，享首刷禮300點小樹點(信用卡)。

轉換CUBE卡方案細節，請詳見本行換卡說明網頁https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/promo/event/credit-card/product/costco-newstart/index.html

國泰世華 聯名卡 華銀 好市多 Costco

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