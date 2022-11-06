砸錢之後呢？數位戰國時代 銀行圈點出決勝三大關鍵

數位戰國時代，各大傳統銀行面對的不只是三家純網銀，還有電子支付（如街口支付）、第三方支付（如LINE Pay）、電商（如蝦皮）和入口平台等，除一開始砸錢用高利獲客後，能否開啟客戶小額投資、刷卡消費、及行動支付的意願，這三大關鍵將是未來數位帳戶的經營決勝點。

「燒錢模式不一定適合所有銀行」，一家行庫主管坦言，數位金融最關鍵的是要找出自己銀行的數位經營策略，例如有銀行主打數位投資、有銀行建立數位生態圈，這才是能真正賺錢的根底。

該主管說，如何定位自家銀行發展數位金融的角色與技能，建立必要基礎設施與資源，會遠比砸錢、拚口袋深來得好，「若只靠衝開戶數，反會被獲客的高利率，拖垮賠錢」。

但是，年輕人偏好「逐高利而居」，對銀行忠誠度更低，那該怎麼做？

另一家銀行主管說，若是想要衝數位開戶數、積極攬客，的確一開始用「高利獲客」是最快速又有效的，當獲客數已達到內部預期目標後，接下來就需分析自家這些數位客群行為，例如是學生、單身小資族、或是新婚族等，在與異業合作拓展帳戶使用場景、提升帳戶功能。

簡單說，各家銀行都在做相同的事情，從砸錢祭出高利「獲客」後，下一步是「知客」（描繪客戶消費輪廓）、「留客」（如拓展支付場景、提升帳戶功能）、育客（拉升客戶對商品黏著度與貢獻度）。