數存戶排名洗牌！ Line Bank踢永豐追國泰「坐三望二」

數存戶排名大洗牌。據金管會9月底統計，獨占LINE生態圈的連線商銀（Line Bank）數位帳戶開戶數已達131萬戶，一舉踢走永豐銀，奪下數存戶第三大，與老二國泰世華銀更差距不到40萬戶「坐三望二」，兵臨城下。

據統計顯示，9月底全台1,385萬數存戶中，三家純網銀就占了162萬戶，占比已衝破一成達11.2%，又以Line Bank獨占鰲頭，在三家純網銀中市占8成。

開業未滿兩年的Line Bank獲客大躍進，鯰魚發威了嗎？一家民營銀行主管認為，Line Bank透過LINE生態圈紅利的確有助獲客，但下一階段對客戶深度經營、能否獲利，都是Line Bank極大挑戰。

Line Bank從10月起再將台幣活儲（指口袋帳戶）高息從2%降到1.8%，11月再降到1.5%，與目前升息環境背道而馳，被市場認為Line Bank衝破百萬開戶數後，將在「獲客」與「獲利」兩者間求平衡，砸錢高利攬客恐已非主策略。

另一家行庫主管也說，Line Bank降活儲息，恐將讓開戶數成長力道再趨緩，年底想超過國泰世華銀拿下后冠，可能不太容易。

金管會上周五（4日）公布9月底全台數位帳戶開戶數達1385萬5461戶，季增率再下滑到8.5%的該統計來低點。

銀行圈認為，這顯示數存戶已進入成熟期，X世代開戶數達飽和後，接下來YZ世代或少子化都對數存戶有些影響，未來將會呈現緩步成長態勢。

前五大行包括台新銀、國泰世華銀、Line Bank、永豐銀和第一銀行9月底，已全衝破百萬戶，其中Line Bank氣走永豐銀居老三，永豐銀內部認為屬可預期範圍內，依舊老神在在。

關鍵主因是永豐銀的數位金融定位，是深度經營理財生態圈，客群目標較明確，精準鎖定獲客、獲利、深耕的步驟，掌握獲客速度與獲利發展，意味已在獲客與獲利間做好拿捏。

若進一步以前五大銀行的季增率來看，台新銀數存戶季增2.6%最低、國泰世華銀季增5.45%、Line Bank季增6.7%，永豐銀季增4.5%，一銀季增7.4%最高，顯示數存戶達一定規模後，銀行將不再追求戶數高成長，可能轉向更精準的客群行銷，最終目標是要讓這些上百萬的數存戶「變現」，從銀行的負擔，轉成銀行的獲利。