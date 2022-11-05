台灣人壽祖孫三代健走 總座莊中慶籲走出健康資產

用健走累積健康資產，中國信託金控子公司台灣人壽2022祖孫三代憶起健走壓軸場，今(5)日在台中公園熱鬧登場，台灣人壽莊中慶總經理親自領隊， 近五百名跨世代民眾全家早起參與。莊中慶幽默表示，投資有賺有賠，透過健走累積健康資產絕對是穩賺不賠，這是讓大家愈走愈年輕、愈走愈健康的運動。

祖孫三代健走於台中市文化地標台中公園展開，公益大使中信特攻籃球隊球星謝亞軒、魏嘉豪及Passion sisters熱情參與；吉祥物台灣阿龍、小火子一現身，可愛的模樣立刻圈粉，吸引大小朋友圍觀合照。

莊中慶開場致詞表示，健康是三分天注定、七分靠自己，呼籲各世代每一個人都要提早做好健康管理，降低罹病的風險，才能享有「活得好、老得慢、病得少」的長壽人生。

臺中市政府運動局局長李昱叡也表示，祖孫三代健走是非常酷的活動，帶動民眾走路促進健康，很有意義。

現場除了實體健走，也推廣台灣人壽創新手遊型TeamWalk App，民眾不僅可體驗內建計步器與睡眠圖表功能，清楚掌握個人健康資訊，更能參加好玩的多人互動、雙人健走挑戰賽和龍珠獎勵回饋，讓運動變得超有趣。

現場還有taiwan.along IG帳號圈粉活動，同仁一對一傳授老中青使用IG，讓阿公阿嬤變身數位時代的新潮爺奶，與年輕世代充分溝通、情感交流，讓參加的林奶奶直呼：「第一次帶孫子來健走，孫子看到阿龍跟小伙子好開心，沒想到健走可以這麼有趣，明年我們還要再來」。

參與好幾屆祖孫三代健走活動的高爺爺也說，今年的健走活動是他最開心難忘的一次。

台灣人壽自2012年起連續11年舉辦祖孫三代健走，今年三場實體健走活動，於台北市大安森林公園、高雄市立美術館、台中公園接力進行，線上健走以五個健康主題號召親子跨代一起上體育課，為期40天的活動總參與人次近7,000，累積逾3萬公里健走數。

台灣人壽長期推動健康促進、高齡活躍，祖孫三代健走期望透過家庭支持力量，促進長輩健康，帶動各世代民眾自主健康管理，讓大家都能老得健康、健康到老。