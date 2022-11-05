遭疑放水？勞動部規定平台11月替外送員投保 沒保卻不開罰

為強化食品外送作業安全及提升職災權益保障，勞動部職安署6月修正「食品外送作業安全衛生指引」，要求平台業者強化風險控制，為外送員投保第三人責任保險，當時考量保險商品上市需要時間，緩衝至11月施行。但全國外送產業工會批評，平台業者以未有合適商品為由，未如期替外送員加保，勞動部也未開罰，形同放水。

外送產業工會表示，5月與職安署開會時，工會建議應由平台補助外送員自由投保現售第三責任險，且附加營業機車條款，如此一來，就能在保險現售方案下達成目的，也能減少平台將保險成本外部化轉嫁給外送員，但當時職安署接受平台說法，以台灣沒有碎片化保單為由拒絕採納工會建議。

如今平台業者卻未能如指引規定在11月替外送員加保第三人責任險。職安署副署長朱金龍說，這段期間受到防疫保單影響，保險公司對風險評估要求變高，因此保單商品還在開發、研擬當中。

朱金龍說，職安署9月底、10月初的時候有跟平台業者開會，業者反映不是不替外送員投保，而是保單商品還未上市的問題，職安署考量客觀情勢，目前先採取監督、輔導措施，讓業者有限期3個月的改善空間，待保險商品上市後，就會督促業者完成投保，屆時將依職安法第6條第1項開罰3萬到30萬元。