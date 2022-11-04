國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇11/13、14登場 蔡宏圖暢談永續金融

聯合國氣候變化大會（COP27）在11月於埃及登場，氣候議題已成為重大風險，今年在台灣就可以零時差參與國際氣候盛會，接軌國際掌握最新趨勢！國泰金控（2882）與證交所再次攜手舉辦「2022國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，活動將於11/13-11/14於線上及實體同步盛大展開，國泰秉持「帶領台灣走入世界，讓世界走進台灣」理念，論壇期間將獨家轉播埃及 COP27週邊最重要會議－世界氣候高峰會（World Climate Summit, WCS）。

連續六年舉辦的「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，已成為台灣重要的氣候變遷與行動交流平台之一，今年結合YouTube線上直播與實體論壇，11/13-11/14將獨家以中英文雙語轉播世界氣候高峰會(WCS)，WCS為促進官方與企業深化合作之COP週邊的首要論壇，國泰金控董事長蔡宏圖、總經理李長庚獲邀參與世界氣候高峰會(WCS)，與國際社會分享台灣金融業戮力邁向淨零的決心與經驗。WCS亦匯集國際重要永續領域專家學者、機構投資人、國際規則制定者分享前瞻觀點。重磅陣容有聯合國減少災害風險辦公室(UNDRR ) 主管Loretta Hieber Girardet、機構投資人氣候變遷聯盟(IIGCC )執行長Stephanie Pfeifer、國際碳揭露計畫(CDP )影響力總監Nicolette Bartlett、氣候債券倡議組織(CBI )創辦人暨執行長Sean Kidney等。

國泰金控由董總領頭向國際發聲，董事長蔡宏圖將於11/13世界氣候高峰會(WCS)發表「金融轉型：創新金融商業模式帶動的關鍵淨零影響」專題演說，分享全球氣候變遷、碳排放、生物多樣性浪潮下，金融機構勇於跳脫既有框架，與利害關係人攜手，共創氣候金融創新解方，促成經濟零碳轉型。總經理李長庚暢談國泰如何運用潔淨能源投資策略，打造氣候解決方案，分享國泰透過前瞻布局，及多元的金融核心職能，支持再生能源發展，並與價值鏈夥伴合作，達成創新與突破，實踐國泰永續金融精神。

除了轉播WCS部份精彩議程，11/14論壇第二日更於台北國泰金融會議廳舉辦實體論壇，邀集國內外產官學界重量級領袖分享，與台灣產業夥伴共同探索淨零碳排路徑的挑戰與策略，包括金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫、證交所董事長林修銘、中華經濟研究院院長張傳章等重量級嘉賓都將出席，從實務面揭露台灣淨零之路，提供產業界因應解方。透過跨領域創新思維與跨國界最新趨勢，啟發台灣產業堅守企業使命、強化氣候行動力，佈局永續未來。

「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」現已開放報名，邀請台灣企業與民眾一起勇敢淨零，報名還有機會抽iPad mini、捷安特都會節能自行車、夏普電扇等豐富好禮！參與論壇亦可認列上市上櫃公司董事及監察人進修時數，歡迎關注永續發展的企業領袖們共襄盛舉，精彩內容詳見活動官網。