元大輔大夢想起飛 陪伴偏鄉學子築夢踏實

元大金控（2885）暨元大文教基金會長期深耕社會公益，致力助學育才，自2011年起與輔仁大學推動「元大輔大夢想起飛」偏鄉人才培育計畫，12年來風雨無阻 ，一步一腳印陪伴偏鄉學子築夢踏實，日前與計畫合作學校桃園市新屋高中舉辦「元大理財日分享」活動，邀請元大金控集團同仁擔任講師，透過互動遊戲向學生說明風險與風險管理的重要，加深理財觀念，同時分享求學及求職經驗，拓展學生對職涯的想像，獲得學生一致好評，異口同聲表示受益良多。

元大文教基金會指出，態度決定高度，高度可以拓展人生的寬度，鼓勵學生做各種嘗試、持續學習，一步一步將自己「墊高」，就會看到屬於自己的風景；新屋高中校長陳大魁說，人生是場無限賽局，沒有時間與參賽名額限制，終極目標是讓自己的每一天更好、更進步，他勉勵同學用「無限思維」參加各種不同的活動與學習，形塑出未來的樣子。

來自證券及期貨的一群專業熱誠的理財講師引用股神巴菲特（Warren Buffett）名言「風險來自於你不知道自己在做什麼」，開場點出「風險管理」的重要性，並以「棉花糖挑戰」遊戲拉開序幕，傳達「團隊」合作觀念，也帶領學生針對不同科系進行規劃，像是在學期間如何充實自我、累積專業知識，以達成設定目標 。

分享職涯經驗的元大投信邱姓講師認為：一堂理財課的背後，蘊含著很深的意義 ，盼觸發孩子們對未來的各種想像。現場並有領過「元大輔大夢想起飛」助學金的5位同學，其中，就讀新屋高中三年級的李同學表示，她原本就立定志向，要朝金融業發展，經過課程洗禮後，「更加深自己實踐目標的決心！」活動也邀請新屋高中校友、專業活動主持人Dibe回校分享自己從護理專業發展出主持專才的「斜槓」人生，她透露，如果在高中時若能有類似的課程，「我的職涯發展一定會更順遂」。

元大文教基金會秉持「取之於社會、用之於社會」精神，長期協助弱勢就學，與輔大攜手打造「夢想起飛」公益服務計畫，保障學生公平及高品質受教權益，提供偏鄉或都會弱勢地區有心向學的孩子們最堅實的後盾，至今共協助1,770人次，讓每一個起飛的夢想充滿希望與力量。