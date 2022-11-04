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中信臺灣智慧50瞄準升息浪潮 金融股增至14檔

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受到全球股市波動影響，台股今年以來上沖下洗，投資操作上更加困難，國內首檔納入五種投資因子的中信臺灣智慧50ETF（00912），自今年6月29日上市以來，已進行兩次指數季度調整，加碼銀行類股，其具穩定基本面及相對抗跌的特性，在市場波動中相對抗震，最近一次調整後金融類股共計14檔、權重14.24%

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，這次季度成分股調整，新增彰化銀行至成分股當中，兩次的指數調整，皆加碼受惠升息浪潮的銀行類股，可擴大銀行的利差收益，並看好銀行業的後市表現。

受到全球市場波動、地緣政治影響，台股10月表現收黑，截至10月31日，台灣加權指數近一個月下跌3.53%，而中信臺灣智慧50相較大盤抗跌，僅小幅下跌約1.6%，充分運用智慧50的防禦機制及多因子領航的優勢，達到相對抗跌效果。

張圭慧說，擁有五大投資因子機制的中信臺灣智慧50，因應當前市況目前著重價值、品質、規模三因子，在市場波動較為激烈的同時，因子指標著重加碼基本面及評價面具投資價值之標的，除此，升息有助於銀行利差收益，成分股經過篩選後，產業加碼仍以金融類股為主要族群，調整過後整體金融類股的權重為14.24%，僅次於半導體產業。

張圭慧表示，台股經過一波修正之後，接下來資金有望回流至具長期政策支持性質之產業，如：電動車、綠能等長期產業趨勢股，而國內銀行業也受惠於全球央行升息，海內外分行的淨利差收益都有望提升，進一步提高獲利空間，整體來看，全球經濟與景氣持續調整下，市場短期仍處震盪格局，但最終仍會回到基本面，逢低分批布局可拉低均價及分散風險。

中信

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