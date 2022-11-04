遠東銀行首創信用卡捐款機 小額捐款刷卡搞定只要15秒

遠東銀行（2845）為支持兒童早期療育，幫助更多慢飛天使平安長大，攜手長期公益夥伴伊甸基金會推出全台首創的互動式信用卡捐款裝置，將在未來11個月陸續在遠東集團全台五地的百貨零售據點巡迴放置，提供購物民眾隨時刷卡做公益。第一站為遠東SOGO百貨台北忠孝館為首站，之後將陸續於新竹巨城、台中大遠百、板橋大遠百與台北遠企購物中心放置，民眾只要插入信用卡至裝置，簡短15秒就能完成捐款，並且不限遠東銀行信用卡，所有信用卡都可使用，讓更多人重視兒童早療議題，一起用愛應援慢飛天使。

遠東銀行總經理周添財表示，遠銀長年致力於社會公益，尤其關注兒童早期療育議題，早在25年前即朝永續模式規劃，與伊甸基金會建立起長期公益夥伴關係，發行伊甸愛心聯名信用卡，累積捐贈近9,000萬元，幫助許多慢飛天使平安成長。今年正逢遠東商銀30周年、伊甸基金會40周年，遠東銀希望藉此機會，發揮金融科技的創意與創新，喚起大眾對於遲緩兒議題的重視，實踐遠銀財富管理「十樂」核心價值「樂益」的樂在公益理念，為社會帶來更多溫暖與正向力量。

遠銀指出，使用市面上任何一家銀行發行的信用卡，插入裝置插孔，就可在觸控螢幕上操作，選擇想要捐款的金額一共五個級距，最低可以只捐100元，最高2,888元，整個操作過程僅須短短15秒，就能輕鬆完成小額捐款。