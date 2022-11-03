富邦產險舉辦董監事風險管理研討會

富邦產險今(3)日攜手社團法人中華公司治理協會辦理ESG趨勢與風險管理研討會，邀請中華公司治理協會副理事長朱竹元、富邦金控首席經濟學家羅瑋博士及台灣大哥大（3045）資安處副處長陳嘉宏，分別就ESG發展趨勢、國際經濟與貿易風險，以及資安法規對上市櫃公司的影響進行介紹，並提供相關營運建議。

研討會共吸引百位上市櫃公司董監事與高階主管報名參加，中華公司治理協會理事長陳清祥亦蒞臨現場共襄盛舉。

富邦產險總經理賴榮崇致詞時表示，新冠疫情爆發至今已三年，雖然仍維持戴口罩生活，但解除居家隔離與各項開放措施，已逐漸讓生活回復正常。然而，新的黑天鵝卻陸續出現，超過八個月的俄烏戰爭、中國大陸封城與供應鏈衝擊、巴基斯坦與美國的氣候災害、以及各國央行貨幣緊縮，都對全球股市、經濟與發展帶來重大的影響。

企業在動盪中如何求生存與轉型，都是公司管理階層與董監事需面對的挑戰。

本次研討會中，由朱竹元主講全球永續發展趨勢，淨零碳排與ESG改變了企業的營運策略，各方利害關係人正快速地增加，考驗企業的風險調適與管理能力，也對金融業的投資與服務造成改變。

羅瑋針對不同假設情境做出經濟預測，更點出全球經濟結構性轉變與潛在風險，提醒未來六個月全球經濟與金融市場必須面對的三大挑戰。

陳嘉宏則結合過去在金管會金融資安資訊分享與分析中心的經驗，分析今年國內外數場嚴重的資安攻擊並提出對應方案。

陳嘉宏提醒，資安議題已經提升到法規層面，例如金管會要求上市櫃公司逐步設立資訊安全專責單位，而證交所也將資安政策及管理方案納入公司治理評分項目。企業可利用今年新增的資安投資抵減新法規，在提升韌性同時能獲得部份稅額折抵。

富邦產險呼籲，挑戰不單只是風險，也時常伴隨著扭轉的契機，企業在追求成長的同時，也應該隨時注意各種內外部的改變，建立或調整完善的風險管理制度，搭配適當的保險規劃，以達到企業永續經營的目標。