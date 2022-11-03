快訊

嘉義市長延到12/18投票有利民進黨？他吐心聲：不排除提國賠

上榜後首度受訪…面對記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆

中信武于程：資本市場明年Q1前為黎明前黑暗

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
中國信託銀行理財規劃部部長武于程。記者林澔一/攝影
中國信託銀行理財規劃部部長武于程。記者林澔一/攝影

中國信託銀行理財規劃部部長武于程今（3）日表示，高利率與高波動環境下，投資人關心流動性風險與信用風險，預估明年第1季前，資本市場將是「黎明前的黑暗」。

主要國家的經濟基本面、產業基本面，可能會在明年第2季之後陸續觸底，資本市場可望出現曙光。但高利率環境下，要慎選長期趨勢明確的標的。

經濟日報主辦的財富管理大趨勢論壇今日下午登場，武于程受邀主講「後疫情時代財管新趨勢」，針對當前高風險投資環境，建議財富管理客群，投資上要有新思維。

他說，在急速升息到一定階段時，要特別留意流動性風險與信用風險。基本原則是在配置上預留彈性，以度過黎明前的黑暗。萬一發生危機，客戶還有足夠子彈可以掌握其他投資機會。

預留彈性意指，提高現金、類現金，或是存續期間不超過五年的投資級短債，中信銀也建議客戶避免重押單一資產，要比較多元地布局。

2022年股債同跌，投資人面對股債配置近30年來最大挫敗。武于程說，利率穩定後，股債配置仍會有它的效果，但可再納入一定比例另類資產，強化投資組合的長期風險報酬比。

另類資產包括：結構型商品、REITs（不動產投資信託）、私募股權基金、避險基金、原物料、商品等等，會建議客戶占投資資產一到二成比重。

股票投資方面，中信銀行從財政政策與資本支出等指標，篩選出四類產業：電動車、永續能源、5G基建、資訊安全，這四類產業有政府支持，自身產業也在加碼投資，前景看好。

美國聯準會持續大幅度升息，美國公債殖利率10年期與3個月期出現倒掛頻率增加，美國經濟陷入衰退的疑慮不減。武于程指出，擔心經濟衰退者，可增持高信評等級的公債，做為防禦性部位。

中央銀行升息幅度遠不及聯準會，台美利差持續擴大，可接受匯率風險的投資人，可把握利差交易機會。武于程說，最簡單方式為，把新台幣換成美元，並且持有美元存款，投資屬性積極一點的人，則是可以持有美元計價的股債等資產。

美國聯準會 中信銀行

延伸閱讀

防疫險衝擊產險業擬3度增資 年底前增資近千億

中信兩檔台股ETF 11月16日除息各配息0.1元

和泰集團線上商城「HOTAI購」感恩季 折扣最低3折起

中信兩檔台股ETF 11月16日除息

相關新聞

這次碰壁了！壽險業拉淨值再出新招 金管會給軟釘子

壽險公會建議金管會以行政函令頒布暫行措施的方式，允許保險業得指定部分保險負債可用公允價值列帳，等於讓部分保單提前接軌IF...

立委爆3家銀行成洩個資幫兇 金管會喊查

立委林楚茵今在財委會爆料，有三家銀行竟片面修改信用卡定型化契約，要求持卡人需同意銀行將持卡人和保證人個資及往來資料，提供...

金管會公布「大到不能倒」銀行 維持6家入列

金管會今天公布今年度系統性重要銀行（D-SIBs，俗稱「大到不能倒」銀行）名單，中信銀、北富銀、國泰世華銀、合庫、兆豐銀...

壽險救淨值新招「部分負債採公允價值」 金管會有兩顧慮

美聯準會持續放鷹，壽險業為救淨值，繼「金融資產重分類」後，再提出新招「部分負債採公允價值」。金管會主委黃天牧今表示，壽險...

聯準會出「鷹」招 新台幣匯率貶7.5分、收32.245元

美國聯準會出「鷹」招，國內股匯嚇跌。台股今（3）日大跌113.57點，收在12,986.6點，成交值新台幣1635.26...

如何避免退休金受股災波及？ 49歲退休族歸納「3種資產配置」

財務獨立、提早退休，不用為了糊口飯吃而從事不喜歡的工作，只靠投資獲利支應生活費，真的可行嗎？遇到2022年的股債齊跌，退休生活還能不能過得安穩？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。