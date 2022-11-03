中信武于程：資本市場明年Q1前為黎明前黑暗

中國信託銀行理財規劃部部長武于程今（3）日表示，高利率與高波動環境下，投資人關心流動性風險與信用風險，預估明年第1季前，資本市場將是「黎明前的黑暗」。

主要國家的經濟基本面、產業基本面，可能會在明年第2季之後陸續觸底，資本市場可望出現曙光。但高利率環境下，要慎選長期趨勢明確的標的。

經濟日報主辦的財富管理大趨勢論壇今日下午登場，武于程受邀主講「後疫情時代財管新趨勢」，針對當前高風險投資環境，建議財富管理客群，投資上要有新思維。

他說，在急速升息到一定階段時，要特別留意流動性風險與信用風險。基本原則是在配置上預留彈性，以度過黎明前的黑暗。萬一發生危機，客戶還有足夠子彈可以掌握其他投資機會。

預留彈性意指，提高現金、類現金，或是存續期間不超過五年的投資級短債，中信銀也建議客戶避免重押單一資產，要比較多元地布局。

2022年股債同跌，投資人面對股債配置近30年來最大挫敗。武于程說，利率穩定後，股債配置仍會有它的效果，但可再納入一定比例另類資產，強化投資組合的長期風險報酬比。

另類資產包括：結構型商品、REITs（不動產投資信託）、私募股權基金、避險基金、原物料、商品等等，會建議客戶占投資資產一到二成比重。

股票投資方面，中信銀行從財政政策與資本支出等指標，篩選出四類產業：電動車、永續能源、5G基建、資訊安全，這四類產業有政府支持，自身產業也在加碼投資，前景看好。

美國聯準會持續大幅度升息，美國公債殖利率10年期與3個月期出現倒掛頻率增加，美國經濟陷入衰退的疑慮不減。武于程指出，擔心經濟衰退者，可增持高信評等級的公債，做為防禦性部位。

中央銀行升息幅度遠不及聯準會，台美利差持續擴大，可接受匯率風險的投資人，可把握利差交易機會。武于程說，最簡單方式為，把新台幣換成美元，並且持有美元存款，投資屬性積極一點的人，則是可以持有美元計價的股債等資產。