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群益證創一金二優佳績 為數位金融最佳品牌券商

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）榮獲「數位金融獎」肯定，其中，金質獎為「綠色數位金融獎」、優質獎有「數位業務優化獎」、「數位普惠獎」，未來將持續投入大量資源並專精於數位金融開發，並推動綠色金融，攜手客戶邁向永續未來。

群益金鼎證券為獨立券商龍頭，擁有30年以上的深厚基礎及專業管理團隊，憑藉自己力量成功進行數位轉型，本次榮獲一金二優的好成績，顯示群益金鼎證券再創數位新時代里程碑。

本次榮獲「綠色數位金融獎」金質獎，顯示群益金鼎證券為協助發行公司募得資金用於氣候變遷、節能減碳等有關之綠色投資計畫相當穩健，目前承銷流通在外的永續發展債券總額更達百億元。

群益金鼎證券2019年領先市場發行綠色概念ETN，以中國A50成分股為標的，剔除高碳排產業標的、加入再生能源及綠色營收占比高的公司，融合ESG投資策略及環境永續概念潮流。

群益金鼎證券已通過台灣指數與富時國際的ESG準則、財務指標等評鑑標準，連續8度入選為「台灣永續指數」成分股。

群益金鼎證券董事長王濬智表示，為因應氣候變遷的策略框架，將持續推動綠色金融相關計畫，引導企業及投資人深化ESG的觀念，扮演好促進整體社會追求永續發展角色。

在數位業務優化部分，群益金鼎證券數位服務逐步整合，線上開戶、借券、股票借貸、一戶通帳務、定期存股、國內外股市交易等各項業務皆可在「群益e櫃台」完成，未來目標是所有群益證線上服務整合於一個APP完成。

在大幅提升客戶體驗效益下，成就近三年開戶倍數成長，2020年新開戶數年增三倍，2021年續創新高，年增率達36％。

此外，群益長期致力發展普惠金融，將智能AI與大數據分析技術結合，推出互動式智能APP，強化弱勢族群需求，讓金融服務不再是高資產人的專屬權利。

群益 ESG

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