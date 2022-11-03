保經代遠距投保 全球人壽獲准擴大開辦

全球人壽今宣布，獲准正式開辦保經代通路遠距投保服務，不僅是首批通過保經代通路遠距投保的壽險公司，並與直營業務通路，共同開通遠距投保新功能，首家獲准被保險人可在境外遠距投保，並讓14歲以下無身分證未成年人也能遠距投保。

據全球人壽統計，試辦期間4個月內已成功受理逾5000件，最吸睛的是境外投保遍布四大洲，包括中國、美國、澳洲、日本、泰國、荷蘭、新加坡、羅馬尼亞等地，提供身處海外的被保險人可利用「遠距投保」，輕鬆完成境外異地投保作業。

全球人壽表示，去年10月首批獲准直營通路遠距投保開辦，至今已有超過萬名保戶受惠，其中包含保經代通路遠距投保服務，及與直營業務通路共同提供的新功能，如境外被保險人可透過GPS定位，在與要保人及業務同仁於視訊同框下完成投保；而未成年被保險人身分證識別，則可用有照片的護照或健保卡代替身分證的方式，五步驟完成境內外的遠距投保，即使要保人、被保險人為不同人、在不同地，也可同時於線上進行，既符合遠距投保作業要求的資安規格，又能在保持社交距離狀態滿足保險需求。

以全台首件境外被保險人投保試辦為例，近年因疫情緊繃，促使一名保戶林媽媽(化名)想幫家人重新檢視醫療保障，正苦惱大兒子遠在澳洲讀大學，無從辦理告知及取得其書面同意，以完成投保作業加強保障。瞭解其「痛點」後，由全球人壽大鑫通訊處區經理洪志群協助林媽媽透過遠距投保，為遠在澳洲的林大弟(化名)投保醫療險，就在三人異地同框遠距情境下順利完成投保。

另一試辦案例，則是有一名保戶陳爸爸(化名)因疫情尚未見遏止之勢，想為長期在大陸工作的兒子加買醫療險，卻因人不在台灣，遲遲無法順利完成投保。全球人壽恆大通訊處業務區經理呂亮誼，聽聞公司開放境外被保險人遠距投保後，隨即告知陳爸爸這個好消息，趕緊敲定時間準備連線簽約，最後透過視訊同框與業務員溝通，僅用30分鐘就替身在大陸的兒子順利買下保單。