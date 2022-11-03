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這次碰壁了！壽險業拉淨值再出新招 金管會給軟釘子

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。記者戴瑞瑤／攝影
金管會。記者戴瑞瑤／攝影

壽險公會建議金管會以行政函令頒布暫行措施的方式，允許保險業得指定部分保險負債可用公允價值列帳，等於讓部分保單提前接軌IFRS 17有助大舉拉升淨值，金管會主委黃天牧直言，財報須對外公開「須有一致性說法較好」，意味金管會認為此舉恐難符合財報精神。

金管會官員坦言，此措施有三大問題需要考量，一、是否符合編列財報精神？有無比較性？包括跟國際和過去財報比較，二、如何指定「部分負債（保單）範圍」？又為何是部分接軌，而不是全部接軌？也會面臨外界挑戰。三、若接軌前又降息，是否會有新問題？例如降息又讓負債面大幅飆升，恐又衝擊淨值等問題。

官員也說，財報基本上要遵循公報規定，之前壽險業做「債券資產重分類」是因IFRS 9有重分類專章，這是在公報範圍內，但如果不是，僅一個金管會函令就要改變，需有合理性，很多問題尚未釐清前，再請業者做詳細討論。

據透露，壽險公會日前又跟保局在做溝通，保局已表達諸多疑慮，市場預料，這次公會想拉升淨值的提案，恐會被金管會打槍。

立委郭國文今也在財委會上質詢，壽險公會又提出救淨值新方案，部分負債採公允價值衡量，提前接軌IFRS 17，詢問黃天牧是否會同意。

黃天牧說，接軌17號公報是要在2026年，接軌是有一個循序漸進的規範與程序，接軌過程有商品、精算、資訊系統，若部分公司認為可以依自己的判斷，單獨挑一些商品負債與利率接軌，有些地方需要再思考。

他也坦言，若現在允許壽險業部分負債提前接軌，那若接軌前反轉降息了，該怎麼處理，也是金管會顧慮的地方，目前壽險公會尚未提報完整方案，等提報過來再做全盤討論。

據壽險公會提案，是依IFRS 4規定，允許業者可指定部分保險負債（保單）改以現時市場利率（指公允價值）衡量，有助壽險業資產和負債較為匹配。

依提案，在金管會發布解釋函令後，業者可在今年底前，指定部分保單可改用市場利率衡量（例如近年銷售相對低率的壽險保單），並將變動數逕自認列在其他綜合損益，且一旦被指定適用，需一致適用到保險負債消滅（指保單到期）或接軌IFRS17（2026年底）為止。

壽險業 金管會 保單

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