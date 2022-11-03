群益證創一金二優佳績 為數位金融最佳品牌券商

群益金鼎證券榮獲「數位金融獎」肯定，金質獎為「綠色數位金融獎」、優質獎「數位業務優化獎」、「數位普惠獎」。

群益金鼎證券為獨立券商龍頭，擁有30年以上的深厚基礎及專業管理團隊，憑藉自己力量成功進行數位轉型，再創數位新時代里程碑。群益投入大量資源並專精於數位金融開發，同時推動綠色金融盡心竭力，攜手客戶邁向永續未來。

本次榮獲「綠色數位金融獎」金質獎，顯示群益為協助發行公司募得資金用於氣候變遷、節能減碳等有關之綠色投資計畫相當穩健，目前承銷流通在外之永續發展債券總額更達百億；2019年時群益更領先市場發行綠色概念ETN，以中國A50成分股為標的，剔除高碳排產業標的、加入再生能源及綠色營收占比高的公司，融合ESG投資策略及環境永續概念潮流。群益已通過台灣指數與富時國際的ESG準則、財務指標等評鑑標準，連續八度入選為「台灣永續指數」成分股。

群益金鼎證券董事長王濬智表示，為因應氣候變遷的策略框架，將持續推動綠色金融相關計畫，引導企業及投資人深化ESG的觀念，扮演好促進整體社會追求永續發展之角色。

在數位業務優化的部分，群益數位服務逐步整合，線上開戶、借券、股票借貸、一戶通帳務、定期存股、國內外股市交易等各項業務皆可在「群益e櫃台」完成，未來目標是所有群益證之線上服務整合於一個APP完成。此舉大幅提升客戶體驗效益，成就近三年開戶倍數成長，2020年新開戶數較前一年成長三倍，2021年再創新高較前一年成長36％。

群益未來將以「一戶通」為核心，增加外幣、信託交割功能，搭配一條龍的群益e櫃台服務，持續為市場投資人創造更便利且安全的數位投資環境。

此外，群益長期致力發展普惠金融，將智能AI與大數據分析技術結合，推出互動式智能APP，強化弱勢族群需求，讓金融服務不再是高資產人的專屬權利。秉持著同理心致力發展適用於各族群投資者的貼切服務，如：為高齡長者建置介面簡易、字體大的無障礙金融友善服務專區；為身障者提供全面網路下單環境；為小資族設置定期定額投資基金及存股模式，及盤中零股交易及手續費調降等多樣化商品選擇；針對在學生提供「產學合作」的實習機會，提前將理論與實務相結合，除了招收金融本科系學生外，也積極培育更多資訊工程背景學生投入金融產業，以增進未來金融科技的發展。