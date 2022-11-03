立委爆3家銀行成洩個資幫兇 金管會喊查

立委林楚茵今在財委會爆料，有三家銀行竟片面修改信用卡定型化契約，要求持卡人需同意銀行將持卡人和保證人個資及往來資料，提供給該銀行有往來的機構（例如LINE、FB、IG等通訊軟體及社群平台），若不同意就終止契約，等於是幫助詐騙廣開個資外洩大門，要求金管會徹查。

這三家銀行中，有兩家是民營銀行，一家是公股行庫。林楚茵認為，此舉透過信用卡定型化契約透過模糊的文字取得消費者授權，廣開個資外洩大門。

金管會黃天牧主委說，個資使用應給客戶選擇權利，要開放哪些單位利用，一切都要很明確讓消費者知道，不能因為消費者不同意銀行使用個資就終止契約，金管會將盡速盤點調查。

銀行局副局長林志吉也說，發卡機構和第三人合作，若有涉及持卡人個資的使用，需要申請書上提供持卡人勾選，是否同意。目前已就立委所提個案進行了解。

林楚茵說，他近期收到銀行信用卡契約變更通知，要求消費者「同意銀行將卡友及保證人個資及往來資料，提供給銀行有往來之機構」，並列舉相關機構包括LINE、FB、IG等通訊軟體及社群平台，如果不同意修正將終止契約。

她進一步調查更發現，還有其他民營及公股行庫，在約款中用模糊、不明確的提供予「其他與本行有業務往來之機構」、「受銀行委託處理事務之委外機構」等文字，使用霸王條款濫用個資。

林楚茵認為，銀行應該保障消費者個資安全，不應成為個資交易中心，一旦清潔、物流或其他與提供個資目的無關的人都能透過銀行取得消費者個資，等於提供詐騙集團一個個資大盤商，銀行開個資外洩後門，幫助詐騙集團廣開竊取大門。