快訊

央行Q3理監事會鷹鴿分明 理事因「這理由」疾呼升息1碼

候選人突過世 中選會宣布：嘉義市長選舉改12月18日投票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委爆3家銀行成洩個資幫兇 金管會喊查

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。（本報系資料庫）
金管會。（本報系資料庫）

立委林楚茵今在財委會爆料，有三家銀行竟片面修改信用卡定型化契約，要求持卡人需同意銀行將持卡人和保證人個資及往來資料，提供給該銀行有往來的機構（例如LINE、FB、IG等通訊軟體及社群平台），若不同意就終止契約，等於是幫助詐騙廣開個資外洩大門，要求金管會徹查。

這三家銀行中，有兩家是民營銀行，一家是公股行庫。林楚茵認為，此舉透過信用卡定型化契約透過模糊的文字取得消費者授權，廣開個資外洩大門。

金管會黃天牧主委說，個資使用應給客戶選擇權利，要開放哪些單位利用，一切都要很明確讓消費者知道，不能因為消費者不同意銀行使用個資就終止契約，金管會將盡速盤點調查。

銀行局副局長林志吉也說，發卡機構和第三人合作，若有涉及持卡人個資的使用，需要申請書上提供持卡人勾選，是否同意。目前已就立委所提個案進行了解。

林楚茵說，他近期收到銀行信用卡契約變更通知，要求消費者「同意銀行將卡友及保證人個資及往來資料，提供給銀行有往來之機構」，並列舉相關機構包括LINE、FB、IG等通訊軟體及社群平台，如果不同意修正將終止契約。

她進一步調查更發現，還有其他民營及公股行庫，在約款中用模糊、不明確的提供予「其他與本行有業務往來之機構」、「受銀行委託處理事務之委外機構」等文字，使用霸王條款濫用個資。

林楚茵認為，銀行應該保障消費者個資安全，不應成為個資交易中心，一旦清潔、物流或其他與提供個資目的無關的人都能透過銀行取得消費者個資，等於提供詐騙集團一個個資大盤商，銀行開個資外洩後門，幫助詐騙集團廣開竊取大門。

詐騙集團 信用卡 金管會

延伸閱讀

再問蔣萬安IPAC等3問題 吳思瑤：像個男人出來打球

新聞有價機制 將會談

林楚茵指控掃街擋救護車 蔣萬安：看圖說故事

綠委批蔣萬安抹黑高端疫苗 「為參選不惜與魔鬼交易」

相關新聞

立委爆3家銀行成洩個資幫兇 金管會喊查

立委林楚茵今在財委會爆料，有三家銀行竟片面修改信用卡定型化契約，要求持卡人需同意銀行將持卡人和保證人個資及往來資料，提供...

聯準會出「鷹」招 新台幣匯率貶7.5分、收32.245元

美國聯準會出「鷹」招，國內股匯嚇跌。台股今（3）日大跌113.57點，收在12,986.6點，成交值新台幣1635.26...

如何避免退休金受股災波及？ 49歲退休族歸納「3種資產配置」

財務獨立、提早退休，不用為了糊口飯吃而從事不喜歡的工作，只靠投資獲利支應生活費，真的可行嗎？遇到2022年的股債齊跌，退休生活還能不能過得安穩？

產險保費明年恐漲 黃天牧：若聯合漲價公平會會處理

再保費率可能調高，加上產險業重新審視費率適足性，業界預期明年車險及火險等保費可能普遍喊漲。金管會主委黃天牧今天表示，費率...

新台幣午盤貶5.8分 暫收32.228元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.228元，貶5.8分，成交金額4.04億美元

防疫險衝擊產險業擬3度增資 年底前增資近千億

今年以來到11月1日防疫險理賠已達到1131.4億元，理賠率逼近6成，理賠趨勢仍未見明顯下降，金管會今透露，已有產險公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。