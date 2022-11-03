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防疫險衝擊產險業擬3度增資 年底前增資近千億

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會主委黃天牧今天赴立院財委會針對穩股措施進行專題報告，圖為本報資料照。記者杜建重／攝影
金管會主委黃天牧今天赴立院財委會針對穩股措施進行專題報告，圖為本報資料照。記者杜建重／攝影

今年以來到11月1日防疫險理賠已達到1131.4億元，理賠率逼近6成，理賠趨勢仍未見明顯下降，金管會今透露，已有產險公司正規劃啟動第3次增資。若統計目前已對外宣布的產險業，預估到年底前整體產險業增資金額逼近千億元。

金管會主委黃天牧今列席立院財委會，會中透露已有產險業者在規畫第三次增資。保險局局長施瓊華會中受訪表示，確實有產險公司在規劃中，目前還沒有很確定，主要是增資額度當初評估較少的產險公司，正在規劃第三次增資，產險公司會推估確診率攀升到何程度再衡量是否再增資。

據保險局統計，目前已核准6家產險業者增資，包括國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資90億元且已完成二次增資、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰產險200億元、兆豐產20億元，6家產險已核准的增資金額合計707億元。

目前已完成二次增資為中信產，已對外宣佈二度增資的為新安東京產、國泰產，各自將再增資75億元、100億元，兆豐產險也預計年底前進行第二次增資，而和泰產當初重訊公告增資260億元但保險局已核准200億元，等於和泰產還有60億元增資額度可用，預計到年底之前整體產險業增資金額將逼近千億元。

增資 產險 理賠

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