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誰賣確診快篩盤？檢調抓到了 金管會：已賣出了一些

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委黃天牧。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
金管會主委黃天牧。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

民眾在蝦皮網路賣場發現，竟有商家在拍賣「確診快篩盤」供民眾申請出差、請假、居家隔離等使用，驚動金管會和衛福部，立委費鴻泰詢問後續狀況，金管會主委黃天牧說，經通報檢察官後，已經抓到了商家，但的確已經賣出了一些。

保險局長施瓊華說，當天是有媒體報導有商家在拍賣「確診快篩盤」，我們有跟檢察官通報，目前檢察官已經抓到商家，目前正偵查中。

立委曾銘宗也問，網路上有賣確診快篩盤，有沒有保戶買來申請保險金？黃天牧說，過去有傳聞，這次檢調單位有去查，有抓到當事人，至少有賣了一些，金管會也已發新聞稿呼籲消費者要注意這件事情。

費鴻泰也詢問銷售防疫保單的各公司增資狀況，增資是否順利？黃天牧說，股東都盡量支持，第三次增資都有。

施瓊華說，有業者正在規劃第三次增資，可能是因當初增資額度評估較少，因此可能會啟動第三次增資。

據統計，目前已完成第二次增資或正在規劃者，包括中信產、新安東京產、國泰世紀產及兆豐產。

增資 金管會 黃天牧

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