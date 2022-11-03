美再升3碼投資人瘋存美元 央行總裁楊金龍：留意賺利差賠了匯差

美聯準會於台灣時間今凌晨4度決議升息3碼（1碼是0.25個百分點），聯準會主席鮑爾說現在談停止升息言之過早，聯邦基金利率升到2008年1月以來最高，投資人開始瘋存美元想賺高利率，央行總裁楊金龍今提醒：「投資人賺利差時，有可能最後賠了匯差。」

楊金龍今列席立法院財委會，立委賴士葆詢問，聯邦基金利率可能一路漲到5%以上，投資人與其把錢放在股市，還不如換成美元領高利息？楊金龍說，當投資人賺利差時，也有可能最後會賠了匯差。美元升、新台幣貶是短期現象，新台幣從32元升到27，現在又回到32元，未來怎樣無法預測。

賴士葆再問，最近美元存款帳戶是否有大幅度增加？楊金龍表示，目前沒有顯著增加，投資人也會考慮到，利率4%但用32元去買，預期新台幣匯率可能會到33元、34元，但不一定會如此。

賴士葆接著問「總裁的意思是，新台幣不會貶到33元？」楊金龍回應說：「我沒有這意思，匯率還是由市場決定。」