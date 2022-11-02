合庫人壽職業類別判斷 獲經濟部發明專利

合庫人壽宣布，2018年與中央大學資管系團隊合作，歷時兩年規劃與研發的職業類別判斷系統和職業類別判斷方法(簡稱職業類別智能配對系統)，於2020年10月獲經濟部智慧財產局核發新型專利後，今年 8月再獲發明專利，顯示合庫人壽近年來全力推動的數位轉型計畫已有具體實績，成果亮眼。

數位化浪潮來襲，合庫人壽亦看到數位化的趨勢，陸續發展網路線上投保、線上變更功能，提供電子保單及保險存摺、電子單據數位化服務供保戶選擇，並進行數位轉型，以內部員工、客戶服務、資訊管理、數位行銷等四個方向進行。

職業類別智能配對系統獲得發明專利，即是最新成果，同時也是合庫人壽首度申請新型與發明專利，是保險同業416件申請案件中，少數能獲得金融科技發明專利之最高榮譽。

職業類別傳統上主要用於評估傷害險保費，職業風險越高，保費也越高，判斷適當的職業類別，對保戶或保險公司都很重要。

目前職業分類仍部分仰賴人工作業，除耗時耗力、正確率有待提升，也無法即時處理大量客戶資料等痛點。

該系統發明人、合庫人壽副總經理張志宏指出，職業類別智能配對系統是產學合作的最佳成功典範，由合庫人壽提出職業分類規則及智能搜尋配對之創意構想，系統技術則由共同發明人國立中央大學柯士文教授等人所率領的專業團隊進行研發。

這項技術整合了網頁資料萃取、文字探勘、資料融合與機器學習等技術，一齊合作開發出本智能系統，可從讀取客戶投保資料後由系統自動配對出最適職業類別，解決了職業分類人工作業之困擾。

該系統可納入客戶其他參數，分析相關數據得出模型，藉此作為新商品的設計參考；於行銷面，根據分類結果並結合市場調查，可用以預測消費者行為，讓行銷更為精準，節省行銷成本。

除了數位轉型計畫，合庫人壽近年也積極透過數位社群媒體與年輕世代溝通，如官方FB與Instagram等，展現合庫人壽由內而外的數位轉型思維與企圖心，期許由銀行通路保險專家轉型成為最佳數位保險平台，提供快速理賠及協助重大災害保戶等各項服務，陪伴保戶安心度過每一個時刻。

合庫人壽也積極落實企業社會責任，並透過科技及多元管道，提供加值服務，成為保戶與其家族人生歷程中的首選，最有溫度的保險夥伴。