南山人壽 協助保戶避免金融詐騙

南山人壽今(2)日表示，為滿足高齡化社會的金融需求， 2021年領先業界，推出樂齡保戶專線服務，讓65歲以上的樂齡保戶進線0800服務專線時，系統自動判斷來電客戶的身份，智慧分群由專人接聽，並依保戶習慣的語言，提供國語、台語、客家語服務。

樂齡保戶專線服務上路一年多，統計至今年9月份共服務近4萬位樂齡保戶，其中以65-69歲占比49%最高，其次為70-74歲(35%)、75歲以上(16%)。

樂齡保戶最關心、最常諮詢類型的前三名，以保單內容說明位居第一項，占比26%最高，明顯高於65歲以下之一般保戶的16%，並列第二的是理賠相關詢問(11%)，以及收費相關詢問(11%)等作業，顯示受疫情影響，高齡保戶更關心自己的保障範圍及理賠權益。

樂齡保戶對於撥打電話後快速由專人接聽的服務非常肯定，滿意度高達99%。

有鑑高齡者近年遭遇許多金融剝削，南山人壽今年特別推出高年級生保險箱手冊，設計簡單、有趣的圖文教導長輩防詐十大招，同時也訓練客服人員提高警覺，成為守護保戶的一道重要防線。

南山人壽對於高齡保戶前來辦理保單借款時，皆會親切地關懷借款用途，作為防範高齡者遭金融剝削的一道重要防線。

近期，一名高齡保戶就曾到南山人壽的分公司表示想要辦理大額保單借款，客服人員主動關懷借款用途，發現這名高齡保戶用款目的是要匯款給從未謀面的國外網友，並且將現金轉成比特幣這種難以追蹤的方式支付，很顯然並非一般人使用款項的方式。

南山人壽客服櫃台服務人員相當警覺，認為這應該是詐騙情形，隨即通報主管，主管瞭解情況後，馬上通知警方前來協助，並且聯繫保戶的業務員，同時安撫保戶。

保戶相當堅持網友絕對不是詐騙，這種反應非常符合高齡金融詐騙受害者的心態，因為在與詐騙者建立長久信任關係後，很難在短時間內認知到自己身為受害者的事實，最終在多方協助下，成功守護這位高齡保戶的資產。