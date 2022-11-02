中信銀推電動車信貸 首期年利率0.01%

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導

中國信託商業銀行以行動實踐永續金融，今(2)日宣布，推出綠色信貸及房貸優惠專案。即日起申請綠色信貸購買指定廠牌純電動汽機車，享首期年利率0.01%、最高貸款額度新台幣500萬元，及減免開辦費2,000元。

另外，民眾購置取得由財團法人台灣建築中心核可的綠建築標章，或候選綠建築證書的房屋，則適用綠色房貸優惠，享減免開辦費2,000元。

東方線上消費者研究集團今年發布的2022年消費者永續指數指出，近五成的受訪者表示聽過ESG(Environmental, Social, Governance)議題，超過三成的消費者願意以消費行動支持ESG訴求，顯見永續商機可期。

國家發展委員會今年3月公布的台灣2050淨零碳排路徑，預計2040年達成新售汽機車全面電動化的目標，純電動汽機車需求可望持續成長。

為落實綠色金融，中國信託銀行推出綠色信貸及房貸優惠專案，鼓勵民眾從消費做出改變，選購純電動汽機車或購置綠建築認證的房屋，為環境永續盡一份心力。

即日起申辦中國信託綠色信貸專案購買指定廠牌純電動汽機車(不含油電車)，可享貸款年利率首期0.01%、最高貸款額度500萬元，及減免開辦費2,000元，在營業時間線上申貸，最快一小時即可撥款。

針對有購屋需求的民眾，若購置取得綠建築標章，或候選綠建築證書的房屋，申辦中國信託綠色房貸，可享年利率2.01%起(機動計息)、貸款成數最高八成五、貸款年限最長30年，以及減免開辦費2,000元。

身為永續金融先行者聯盟成員之一，中信金控積極因應氣候變遷並促進永續發展，去年底由董事會正式通過加入全球2050年淨零排放的行列，將2050年淨零排放納入集團長期發展藍圖。

中信銀行也透過永續存款及永續績效連結貸款(Sustainability Linked Loan, SLL)等商品，持續發揮自身影響力，鼓勵客戶一同參與社會綠色轉型，為2050年淨零排放而努力，實踐環境永續。

有關於中國信託綠色信貸及房貸優惠專案，詳情請上中信銀行官網www.ctbcbank.com查詢。

中國信託商業銀行 中信銀行 房貸

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