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國人瘋旅日與高利避險 永豐銀：美元日圓換匯高達八成

經濟日報／ 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

永豐銀行代總經理蔡瑞庭今（2）日出席永豐銀冠名贊助T1 聯盟－「桃園永豐雲豹」職業籃球隊，會後接受採訪指出，之所以冠名贊助，包括雲豹是永豐銀重要的綠能放款客戶，永豐銀希望盡到社會責任。

近期國內外的消費市場逐步走升，國人除了國旅需求、觀看球賽等娛樂休閒外，因應防疫措施鬆綁，國人開始規劃出國旅遊，催動外幣換匯需求成長。

蔡瑞庭透露，近期觀察到客戶外幣兌換中，美元與日圓換匯意願大增，在整體換匯外幣中，美元約佔了高達五成、日圓約三成，加起來占了整體外幣換匯的八成。

其中，美元換匯主因來自避險，加上美國聯準會（Fed）持續鷹派升息，國人存美元意願大增。蔡瑞庭指出，現在還不知道美國會升息到何時，但至少目前尚未到頂。其次，日圓則因防疫政策鬆綁，國人赴日旅遊意願大增，國人兌換日圓的量也大幅走高。也因此外匯將會是近期業務重點之一。

此外，永豐今年獲利表現相當不錯，蔡瑞庭指出，銀行必須兼顧社會責任以及明年發放股息，希望獲利穩定，他並提及在今年股債雙空市場，許多金融股明年可能會面臨動用資本公積配息，相較這些金融股，永豐在四年前就訂定了三年計畫，持續往計畫策略方向前進，也會保持一定獲利。

而在房貸放款業務上，蔡瑞庭指出，永豐銀未來規劃將逐步導向危老都更，以因應政策之餘，也可以排除在銀行法第72之2規定之外。蔡瑞庭指出，永豐銀相關不動產放款比重並未超過天花板，也還有一定的放款空間在。

升息環境雖然有利於銀行擴大利差，但蔡瑞庭表示，現階段觀察到，存款金額成長快於放款金額，原因從台灣央行開始宣布升息開始，新台幣存款跟著增加。

永豐銀行 日圓 升息

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