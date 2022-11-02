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2022雙11刷合庫卡最高回饋14% 再享分期零利率

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

最讓網購族引頸期盼的雙11購物節即將到來，合庫亦推出相關刷卡優惠活動，只要於指定電商通路刷合庫個人信用卡且經登錄成功，門檻最低只要1,000元，即可享有超高額的現金回饋，讓卡友輕鬆網購賺回饋。

合庫精選五大電商平台，於「雙11購物節」期間推出刷卡消費滿額贈活動，於MOMO購物網、PChome線上購物、YAHOO奇摩、東森購物四大電商平台，單筆消費滿1,000元登錄成功贈110元刷卡金、單筆分期滿10,000元登錄成功贈1,100元刷卡金，再享分期零利率優惠；蝦皮購物單筆消費滿1,111元登錄成功贈111元刷卡金，整體回饋率最高為11%。若再搭配卡娜赫拉的小動物icash聯名卡(夢想藍)，還可再享網購3%回饋，回饋率最高可達14%。

近期新冠肺炎疫情趨緩及國門開放，將觸動國內外旅遊熱潮，台北國際旅展亦將於111.11.4-111.11.7開跑，現場刷合庫信用卡單筆消費每滿10,000元，贈「全聯商品禮券300元」1份(每卡每日限兌換5份)；於雄獅、山富及鳳凰旅行社現場單筆消費每滿10,000元再贈「全聯商品禮券200元」1份(每卡每日限兌換1次)。另搭配ｉ運動卡每月一般消費滿額且登錄成功，消費累積滿8,800元可獲300元即享券，消費累積滿15,000元以上，可獲600元即享券(每月限量2,000份)更划算。

刷卡 合庫 電商

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