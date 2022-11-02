台新金現金足夠沒增資需求 林維俊：考慮併購

受疫情、股債市雙殺重擊，金融業今年掀起一波增資潮。台新金控（2887）總經理林維俊今日表示，目前國內所有的金控公司裡面，台新金控很不一樣的一點是，現在就有190億現金存放在銀行定存，手上有這麼多現金，未來不論是併購或增強子公司體質，皆是考慮方向。

林維俊說，台新金在今年8月10日，賣出10億股左右的彰銀持股，現在這一筆資金還在台新金控手上，因此完全沒有辦理現增的需求，「因為手上就有這麼多現金」，未來會不會再尋找適合的方向，也許是可以考慮併購，或是可以增加子公司的體質，對子公司增資，這些都是可能的方向，但目前來說金控沒有必要增資。

據金管會統計，金控、銀行、壽險、產險業共達22家業者辦現金增資，占近四分之一強，家數應創史上最大；若剔除母金控增資給子公司的重複計算後，估算總增資規模達1,275億元，其中四家金控今年現增規模達655億元，創近四年新高。

台新金今舉行第三季線上法說會，台新金第三季稅後純益83億元，每股盈餘(EPS)為0.58元，年化股東權益報酬率6.06%，每股淨值為12.27元。

林維俊說，台新金控第三季獲利年減53.6%，除了受到前述大環境影響之外，亦受到去年併購保德信人壽後續衍生評價變動以及因啟動彰銀處分導致相關會計處理變動的影響，若排除前述影響，其年減幅度縮小至3成以內。

針對銀行部分，台新金控財務長賴昭吟表示，隨著美元利率升息，NIM逐步往上走，從第一季到現在漲幅在第三季比較明顯，台新銀第3季NIM為1.26%，季增7個bps；存放利差為1.59%，季增9個bps，預估全年的NIM可望維持在1.22~1.23%之間。