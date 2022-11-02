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桃園永豐雲豹合力灌籃 熱鬧宣布冠名贊助T1球隊

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導

永豐銀行致力推廣全民運動，善盡企業社會責任，今（2）日正式宣布冠名贊助T1 聯盟 －「桃園永豐雲豹」職業籃球隊，展開全面合作、齊力打造頂級賽事饗宴。永豐銀行代總經理蔡瑞庭表示，永豐秉持「翻轉金融　共創美好生活　Together, a better life.」企業願景，支持多元運動蓬勃發展、具體落實ESG 並傳遞永續能量；此次冠名贊助桃園永豐雲豹籃球隊，除了推動國內籃球運動職業化且發揮金融行業價值與社會影響力之外，也讓本土球員透過競技開展多元視野，令國內體壇更加發光發熱。

籃球位居國內民眾最常從事的運動項目之一 ，也是願付費觀賞國內賽事的第二大人口族群 ；蔡瑞庭表示，籃球賽事需要高度團隊合作與默契，以及勇於嘗試、努力奮戰的態度，呼應桃園永豐雲豹籃球隊2022~23年嶄新賽季「特有種」的口號與精神。

蔡瑞庭表示，專注金融本業之餘，永豐以實際行動支持國內運動發展，透過冠名贊助桃園永豐雲豹將為國內籃球運動員開創更多舞台與發展空間，協助球員適性發展，結合公益與企業社會責任，創造民眾、球隊及社會多贏局面。

永豐銀行指出，永豐信用卡友 於桃園永豐雲豹全部15場主場賽事，現場刷卡購買賽事門票及球隊周邊商品全面8折，「特種B區（原價350元）」門票更只要100元；同時，也將透過永豐銀行LINE官方帳號或Facebook粉絲專頁等社群管道，邀請民眾進場觀賽。

除桃園永豐雲豹外，永豐銀行指出，自2019年起連續四年贊助「政大雄鷹」籃球隊協助優秀學子追求均衡發展；贊助中華民國足球協會支持國內各年齡層賽事；贊助「世界霹靂舞公開賽」（Taipei Bboy City World Final）力挺青年舞進奧運殿堂；永豐銀行亦獲頒「運動企業」認證。

同時，結合金融科技與日常運動，永豐銀行表示，於2018年發行國內首張運動信用卡「永豐SPORT卡」，搭配「汗水不白流」APP串接個人運動、消費與金融服務，建構多元運動生態圈，一同打造美好生活。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站查詢。

永豐銀行 信用卡

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