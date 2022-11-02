金融界奧斯卡菁業獎 國泰世華獲三大獎、一特別獎

由財團法人台灣金融研訓院主辦，被譽為「金融界奧斯卡」，兩年一度的菁業獎於今(1日)公布獲獎名單，本屆國泰世華銀行分別拿下「最佳ESG獎」優等、「最佳消費金融獎」優等及「最佳個人信託金融獎」優等三項大獎，更是自菁業獎設立信託金融獎以來，唯一每屆皆入圍且五度獲得此獎的銀行，傲人成績有目共睹。

此外，國泰世華銀行創國銀先例，於2021年正式開辦的「金融服務站」，打造新型態金融知識及服務取得管道，深獲客戶好評，獲頒本屆菁業獎首度設立的特別獎「普惠金融推動獎」。

國泰世華於2015年成為台灣第一家赤道原則銀行後，首創太陽能與離岸風電融資 ，落實ESG責任授信，並積極推動金管會倡議之「綠色金融行動方案2.0」，更是「永續金融先行者聯盟」成員之一，獲選「最佳ESG」優等；此外，國泰世華也透過掌握社會趨勢，發展創新友善的信託商品與服務，促進社會安全與公益，為安心社會奠定成功根基，獲得「最佳信託金融獎」優等殊榮。

在消費金融領域，國泰世華（00688L）2021年8月推出市場首張結合網路銀行App(CUBE App)自主切換權益的信用卡產品CUBE卡，創造彈性隨選權益機制，提供客戶數位嶄新體驗，上市一年流通卡數已突破250萬張，創下我國信用卡史上銀行卡最大流通卡數紀錄，獲選「最佳消費金融獎」優等。

展望未來，國泰世華銀行將持續以金融專業為本，懷抱「誠信」的態度、「當責」與「創新」的思維，同時秉持「綠色金融引領，共創永續未來」的企業社會責任精神持續前行，提供客戶最優質完整的金融服務與產品。同時，與時俱進導入數位金融思維，穩步朝亞太地區最佳金融機構的目標邁進。