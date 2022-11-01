22家金融業增資總規模破1200億元 明年還有一波

受疫情、股債市雙殺重擊，金融業今年掀增資潮。據金管會到10月底統計，金控、銀行、壽險、產險業共達22家業者辦現金增資，家數應創史上最大；若剔除母金控增資給子公司的重複計算後，估算總增資規模達1275億元，其中四家金控今年現增規模達655億元，創近四年新高。

這四家金控辦現金增資者，包括新光金（2888）現增122億元、台新金（2887）現增53億元、國票金（2889）30億元及國泰金（2882）450億元，共655億元，前兩家資金已到位，後兩家則預計在今年底完成。

據了解，明年研擬辦現增者，還包括永豐金（2890）擬現增100億元、兆豐金（2886）也規劃250億元，等於這波遞延到明年的金控增資規模將衝破千億元大關。

六家銀行辦現增者，包括新光銀增資21.4億元，陽信15億元、遠銀48億元、連線（Line Bank）75億元、華泰銀10億元，上海商銀（5876）也預計增資38億元，合計共207.4億元，除新光銀是母金控增資外，其餘五家都是獨立銀行。

六家壽險辦現增者，包括新光人壽、台新人壽、三商美邦人壽（2867）、第一金人壽、一家外商分公司及郵局等，合計240億元，其中僅三商美邦是獨立壽險，估算兩次現增合計約87億元左右。

六家產險業辦現增者，包括富邦產、國泰世紀產、中信產、兆豐產、和泰產和新安東京產，合計707億元，其中僅和泰產及新安增資兩家獨立產險業者，共現增347億元。

換言之，今年至今22家金融業占整體金控、銀行、壽險、產險共89家的近25%，等於有1/4金融業者做增資，再剔除母金控現增給子公司的重複計算後，總增資規模已達1275億元，可能是2008年至今的史上次高增資規模。

據金管會數據顯示，金控辦現增規模最大是2016年，當年包括國泰金現增500億元富邦金（2881）現增360億元及台新金現增250億元，與今年最大不同，是當年這三家金控都是發行特別股增資。

依規定，特別股要現增子銀行，只能計入股本，但對子銀行普通股權益無助，換言之，當年這三大金控增資，可能都是為了非銀行的子公司。

而今年四家金控增資都是從股東口袋掏錢，是「真金白銀」的現金，將有助於提升子公司財務狀況，強化承擔風險能力。