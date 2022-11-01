合庫再創佳績 奪第11屆菁業獎雙項特優

素有金融界「奧斯卡」大獎雅譽的台灣傑出金融業務菁業獎得獎名單出爐，今年共吸引53家金融機構共同角逐，參選案件達129件，再次創下歷屆紀錄。在激烈的競爭中，合作金庫銀行以創新的產品、完整的業務整合平台服務等實現公平待客理念及永續經營之卓越表現，榮獲本屆「最佳中小企業金融獎」及「最佳個人信託金融獎」之特優，為本屆唯一獲得兩項特優的公股行庫。

合庫銀行為提升中小企業的服務與效率，推出全新貸款平臺—「微企合e貸」，榮獲「最佳中小企業金融獎」特優獎。近年合庫銀行積極響應政府紓困政策，以協助及輔導中小企業貸款及轉型作為出發點，結合科技與貸款業務，增加客戶申請貸款管道、增進申辦便利性及降低客戶諮詢貸款之時間成本，未來將持續優化平臺服務，深化與客戶需求之連結性。

面對少子化及高齡化時代的來臨，合庫秉持回饋及關懷社會，陸續推出以守護家庭為主體的「家庭福利信託」及以照顧關懷為開端的「長照金融管家」，並展開異業結盟，榮獲「最佳個人信託金融獎」特優獎肯定。合庫採用靈活的信託理念，將每個家庭成員人生時期的需求納入規劃。另外，「長照金融管家」與現有的異業合作長照業者達250餘家，合庫期盼未來持續將觸角拓展至其他產業，如生活照護、輔具資源服務等，為每個家庭帶來信託整合效益，並與大眾共同建構全方位信託生態圈。

合庫銀行表示，本次獲獎既是肯定也是榮耀，也帶給合庫銀行持續進步及創新的動力，感謝評審對於合庫在落實企業社會責任及普惠金融方面的肯定，未來將持續深耕專業，與客戶攜手成長和創造價值及致力推廣環境、社會、公司治理(ESG)，發揮金融專業守護社會，持續締造佳績。

合庫銀行在雷仲達董事長帶領下，為鼓勵員工發揮創意及提出創新的概念，以實際行動打造具創新精神的銀行，自107年起每年舉辦「策勵營」為合庫集團永續發展灌注動能，提案主題著重永續經營及提升產品、客戶體驗服務等面向，包含創新業務行銷策略、多元人才培訓、發展綠色金融等，憑藉優秀提案的實踐與執行，為合庫帶來諸多正面效益。此外，108年在雷仲達的支持下成立CoLAB創新實驗室，開創公股行庫之先河，藉由內部同仁根據不同的業務主題腦力激盪以強化創造力及思考力，激發出對於業務、產品和客戶服務之創新及多元發想，也成為合庫集團培育金融科技人才重要的搖籃。合庫銀行也預期陸續將創新發想轉為實際投入執行後，可望轉化為各項業務成長動能，合庫銀行將秉持以「主動、靈活、創新」的精神，成為客戶最佳金融服務夥伴。